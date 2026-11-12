La gestione del cibo all’interno della casa del Grande Fratello Vip continua a creare tensioni tra i concorrenti: la carne scongelata fa scoppiare una vera e propria lite. I dettagli di quanto accaduto.

Grande Fratello Vip, tensione alle stelle: volano urla, accuse e pesanti insulti

E’ una edizione molto nervosa quella attuale del Grande Fratello Vip, con tante discussioni nate nel corso delle settimane e, molte delle quali che hanno riguardato la gestione del cibo.

Nelle ultime ore è nata infatti una nuova discussione, questa volta legata alla carne scongelata. Andreas Muller, dopo infatti aver scoperto che una notevole quantità di carne, scongelata nei giorni precedenti da Megan Ria, rischiava di essere buttata, non ha nascosto la propria rabbia, accusando alcuni coinquilini di non prestare sufficiente attenzione alla conservazione degli alimenti.

Da lì ne è nata una discussione con Piera Meloni e Alessandro Ronaccia, intervenuti per difendere Megan Ria, asserendo che tutti possono commettere questi errori. Muller, però, non l’ha presa bene: “Ragazzi, ma non c’entra niente, perché facciamo il ragù la sera se c’è questo? Perché avete deciso di fare il ragù, è questo che dico io.

Se non c’è comunicazione, scegliete solo tra di voi. Non capisco, cioè io questo non lo butto. Cioè, nel senso, buttatelo voi, perché a me buttare chili di carne così per me è uno spreco di cibo. Poi fate come ne pare voi. Però l’abbiamo scongelato due giorni fa”. E ancora: “Chi scongela deve gestire il cibo che abbiamo”, ha ribadito, criticando anche la disorganizzazione nella gestione di biscotti, latte etc.: “Poi cagate il ca**o con la spesa. Per me è una follia”.

Grande Fratello Vip: la replica di Megan alle accuse

Dopo le parole di Andreas Muller è intervenuta anche Guendalina Tavassi, anche lei contro Megan Ria: “Io cucino da sola dall’età di 7 anni, mi sono cresciuta tre figli da sola, e tu mi vieni a dire come si sta in cucina.” La replica dei Megan non si è fatta attendere: la giovane ha infatti accusato Andreas e Guendalina di intromettersi continuamente nelle conversazioni degli altri, per poi attaccarli. Affermazione cha ha fatto arrabbiare ancora di più il ballerino: “Io, dalla mattina alla sera, sto lì a sentire i ca**i vostri? Ma che ca**o me ne frega a me! Io sto qui per me, di quello che fate sotto le coperte, nella vita, in bagno, sono ca**i vostri!”