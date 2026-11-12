Il profilo di Jensen Huang, co-fondatore e storica guida di Nvidia, è stato scosso da un annuncio inatteso: con effetto immediato ha lasciato sia la carica di amministratore delegato sia quella di presidente, abbandonando anche il consiglio di amministrazione. L’operazione è avvenuta dopo la diffusione di notizie riguardanti una presunta seconda relazione extraconiugale con Kimberly Powell, vicepresidente della divisione sanitaria dell’azienda.

La seconda relazione e il contesto aziendale

Secondo informazioni trapelate, i due dirigenti, entrambi sposati, sono stati ripresi in un hotel di San Jose durante la conferenza annuale GTC, tenutasi lo scorso marzo. Una testimonianza avrebbe documentato scambi di affetto tra Huang e Powell, mentre il personale di sicurezza avrebbe suggerito la firma di un accordo di riservatezza.

La notizia ha riacceso le polemiche già presenti in azienda, dove la presenza di una manager senza formazione medica specifica alvertice della divisione sanitaria era già stata oggetto di discussioni.

Un retroscena già in corso

Il nuovo scandalo si sovrappone a un caso emerso qualche settimana prima, relativo a una prima vicenda amorosa di Huang con Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed, sospettata di essere una spia cinese.

Per chiarire quella situazione, Nvidia aveva affidato l’inchiesta a Joon H. Kim, ex procuratore federale, e allo studio legale Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. L’incarico era mirato a verificare possibili infiltrazioni cinesi, ma le recenti rivelazioni hanno accelerato le decisioni del consiglio, che non sembra più disposto ad attendere i risultati dell’indagine.

Reazioni del consiglio e impatto sui mercati

Gli undici membri del consiglio di amministrazione hanno convocato una riunione urgente per definire il futuro di Huang. Tra le opzioni discusse vi sono la sospensione temporanea, la rimozione definitiva o la conservazione della carica fino al risultato dell’inchiesta. La notizia ha provocato una brusca caduta del valore di mercato di Nvidia, con una perdita di circa 8,6% nelle contrattazioni post-chiusura e un effetto negativo sui futures del Nasdaq 100.

Meccanismi di successione

Il consiglio, pur detenendo la facoltà di rimuovere l’amministratore con una semplice maggioranza, deve ora fronteggiare la difficile questione della sostituzione. Jensen Huang detiene circa il 3,6% delle azioni, ma non ha il controllo assoluto sulla società. Le prime ipotesi interne citano Colette Kress, direttrice finanziaria da più di dieci anni, come possibile CEO ad interim. Al momento non è stata annunciata alcuna nomina ufficiale, ma il consiglio sta lavorando con consulenti esterni per valutare i candidati più adatti.

Risonanze internazionali e interesse di Elon Musk

La crisi di Huang ha già innescato discussioni a livello geopolitico, soprattutto perché la prima indagine era collegata a sospetti di spionaggio cinese. Alcuni senatori hanno sollecitato la conservazione di tutti i documenti relativi alle esportazioni di chip Nvidia verso la Cina, temendo un’accelerazione di normative restrittive come il Remote Access Security Act. Nel frattempo, Elon Musk ha dichiarato pubblicamente su X che sarebbe “un onore” accogliere Huang in una delle sue aziende, sottolineando l’importanza strategica del fondatore per l’intelligenza artificiale.

Con il futuro di Nvidia in bilico, la prossima riunione del consiglio – prevista pochi giorni prima della presentazione dei risultati trimestrali – sarà decisiva. La decisione finale dovrà bilanciare la necessità di stabilità operativa, le pressioni degli investitori e le possibili ricadute diplomatiche, mentre il mercato osserva attentamente ogni segnale di evoluzione.