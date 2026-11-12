A Roma "Vecchio a chi?", docufilm prodotto da The Skill Group

Roma, 12 nov. (askanews) – Una serata dedicata alla longevità in salute, tra cinema, prevenzione e sport. È stato proiettato a Roma, al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, “Vecchio a chi? La cura della longevità in salute”, il docufilm prodotto da The Skill Group, con protagonisti Fasi e Sport e Salute. Secondo le stime Istat per il 2025, in Italia la speranza di vita raggiunge gli 83,7 anni, mentre gli anni attesi in buona salute sono 59,1.

Quasi venticinque anni di distanza: la sfida è trasformare gli anni guadagnati in anni di salute, autonomia e partecipazione. “Con ‘Vecchio a chi? – ha spiegato Daniele Damele, Presidente Fasi, – vogliamo contribuire a una maggiore consapevolezza del valore della prevenzione e dei corretti stili di vita. Come Fasi sentiamo il dovere di accompagnare i nostri assistiti e le loro famiglie in questo percorso, affiancando alla tutela sanitaria una cultura della salute che riguardi ogni età.

Siamo partiti dai numeri e abbiamo visto che le persone fanno fatica ad avvicinarsi alla prevenzione sanitaria. Vogliamo quindi informare a tutti i livelli, con costanza e continuità, per ricordare che la prevenzione salva e allunga la vita. Il cinema ci aiuta a rendere questo messaggio vicino alle persone, attraverso storie ed esperienze nelle quali riconoscersi”.

Alla proiezione e al dibattito che ne è seguito hanno partecipato, insieme al presidente Fasi Damele, il vicepresidente del Fondo Luca Del Vecchio, l’on.Maurizio Casasco (presidente FMSI), Rossana Ciuffetti (direttore Area Sport Impact di Sport e Salute) e il campione europeo di Praga ’78 Venanzio Ortis. Al centro del racconto, quattro pilastri: salute fisica, benessere psicologico, attività sportiva e corretta alimentazione. “L’esercizio fisico è fondamentale per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria e dovrebbe essere prescritto al pari di un farmaco. La prevenzione deve partire dalle scuole, addirittura dagli asili nido, e proseguire nei luoghi di lavoro e nelle strutture per anziani. L’attività fisica può diventare una risorsa per il sistema sanitario pubblico, abbassando i costi: guadagna la salute e guadagna anche l’economia”, ha sottolineato Casasco.”Il tema della longevità e dell’invecchiamento attivo è sempre più centrale, anche alla luce dell’inverno demografico che sta attraversando il nostro Paese. Investire nella prevenzione e nella salute significa preservare il capitale umano, le competenze e le risorse professionali necessarie a sostenere il sistema produttivo e i servizi. Per questo è fondamentale che l’impegno già avviato dalle imprese, anche attraverso i programmi di welfare aziendale, trovi una corrispondenza nelle politiche pubbliche, attraverso una strategia capace di promuovere la longevità in salute e garantire la sostenibilità economica e sociale del Paese”, ha ricordato invece Del Vecchio. Presentato a settembre a Venezia, nell’ambito della Mostra del Cinema, il corto è diretto da Lorenzo Munegato e Alberto Pezzella. Tra i progetti raccontati, Sport Illumina, ideato da Sport e Salute e promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo Sport: spazi urbani trasformati in aree sportive gratuite e accessibili a tutte le età. “Sport Illumina parte dal rigenerare i territori attraverso lo sport, creando luoghi di aggregazione, comunità e inclusività. Molti dei nostri progetti, proprio come questo, hanno l’obiettivo di coinvolgere tutte le generazioni e legare lo sviluppo del territorio alla prevenzione e ai corretti stili di vita. E hanno anche un impatto notevole sul Sistema Sanitario Nazionale: dalla valutazione condotta con Agenas è emerso che ogni euro investito nei progetti di Sport e Salute ha prodotto un risparmio di 2,4 euro”, ha evidenziato Ciuffetti a margine della proiezione. Nel docufilm alle testimonianze di medici, psicologi, specialisti ed esperti si affiancano le esperienze dei campioni italiani Manuela Di Centa, Andrea Lucchetta e Venanzio Ortis “Quando ho smesso l’attività ad alto livello ho dovuto adattarmi a una vita non da atleta, ma lo sport mi ha lasciato il segno. Sono passato al tennis, al ciclismo, all’arrampicata: l’attività motoria non l’ho mai lasciata. A una certa età il risultato non ha più senso: il movimento è un toccasana per stare meglio e affrontare le giornate con più leggerezza”, ha raccontato infine Ortis.