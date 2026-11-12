Pasquale La Rocca e Alex Di Giorgio si incontrano a Roma, tra chiacchiere e flash dei fotografi

Nel cuore della capitale italiana, Pasquale La Rocca e Alex Di Giorgio sono stati avvistati mentre trascorrevano una serata tranquilla. I due volti noti della televisione hanno scelto un bar all’aperto del centro storico per chiacchierare, ma la loro presenza non è passata inosservata: le telecamere dei paparazzi li hanno seguito fin dal primo passo sulla pietra.

La passeggiata romana: tra chiacchiere e luci dei fotografi

Secondo le informazioni raccolte, i due amici hanno iniziato a camminare fianco a fianco per le vie del centro di Roma, scambiandosi aggiornamenti su carriera e vita privata. Dopo una breve camminata si sono fermati in un locale con tavolino all’aperto, dove hanno ordinato una bevanda fresca.

Il rapporto è stato descritto come fitto, tipico di due persone che si conoscono da tempo e hanno molte cose da raccontarsi. Nonostante la loro volontà di mantenere la calma, i paparazzi hanno capitalizzato sull’occasione, pubblicando immediatamente le foto sui loro canali.

Un legame nato sul palcoscenico di Ballando con le Stelle

L’amicizia tra i due risale al 2022, quando entrambi partecipavano a Ballando con le Stelle.

In quell’edizione, La Rocca danzava accanto a Luisella Costamagna, mentre Di Giorgio era accostato a Moreno Porcu. Da quel momento, i due hanno mantenuto i contatti, comparendo insieme in diverse trasmissioni come La Vita in Diretta e Domenica In, spesso al tavolo di Alberto Matano. Tale continuità ha trasformato una semplice conoscenza televisiva in una vera amicizia che si consolida fuori dai riflettori.

Il ritorno di Tommaso Zorzi nella vita di Alex Di Giorgio

Il periodo in cui i due hanno condiviso la serata a Roma coincide proprio con una fase delicata per Alex Di Giorgio. L’anno scorso, la sua storia con Tommaso Zorzi è terminata in primavera, per poi riaccendersi durante l’estate. Nonostante una breve ricomparsa pubblica, la relazione si è nuovamente infranta, lasciando Di Giorgio in uno stato emotivo altalenante. È probabile che, durante la conversazione romana, gli amici abbiano toccato anche questo argomento, prima di concludere la serata e proseguire ciascuno per la propria strada.

Tensioni con Barbara d’Urso: un legame in crisi

Parallelamente al consolidarsi del rapporto con Di Giorgio, Pasquale La Rocca sta vivendo un momento complesso con Barbara d’Urso. I due sono stati partner nella coreografia di Ballando con le Stelle e sembravano inseparabili, ma l’estate scorsa è avvertito un allontanamento. Durante un episodio di Domenica In, La Rocca ha dichiarato che il rapporto con la conduttrice si era “raffreddato”. Le divergenze si sono accentuate in una puntata recente, quando d’Urso ha criticato il silenzio di Ornella Muti davanti alle telecamere, generando una reazione scontenta da parte di La Rocca.

Nel contesto di La Volta Buona, il ballerino ha espresso il proprio disagio, definendo la situazione “stabilizzante ma amareggiata”. Ha aggiunto che le discussioni si sono trasformate in “una serie di cose che non sono più divertenti”, indicando una percezione di favoritismi e preferenze nella giurata del programma. Al momento, non si intravede una riconciliazione immediata, ma la possibilità di un eventuale incontro futuro rimane aperta.

Conclusioni: due percorsi divergenti nella stessa scena

Il quadro attuale mostra Pasquale La Rocca che consolida la sua amicizia con Alex Di Giorgio, mentre la sua relazione professionale e personale con Barbara d’Urso si fa sempre più distante. Le apparizioni continue in programmi come The Traitors Italia, Foodish di Joe Bastianich e La Volta Buona confermano il ruolo di La Rocca come “uomo del momento” nella televisione italiana. Intanto, Di Giorgio continua a gestire la sua vita sentimentale, segnata da ritorni e rotture, e il suo passato olimpico – London 2012 e Rio 2016 – rimane un punto di riferimento nella sua immagine pubblica. Entrambi i volti continueranno a stare sotto i riflettori, sia per le loro performance che per le relazioni personali che si intrecciano nella capitale.