Una caduta durante un allenamento, il ricovero in ospedale in condizioni disperate e cinque giorni di lotta tra la vita e la morte. Luana Labbate, 43 anni, originaria di Isernia, è morta dopo il grave incidente avvenuto in una palestra di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti.

Incidente in palestra, Luana Labbate muore dopo cinque giorni di agonia: aveva 43 anni

Non ce l’ha fatta Luana Labbate, 43 anni, originaria di Isernia, morta all’ospedale Santo Spirito di Pescara dopo cinque giorni di ricovero in condizioni disperate. La donna era rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente avvenuto durante un allenamento in una palestra di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, dove si era trasferita da alcuni anni.

Una caduta che le aveva provocato un violento trauma cranico e per la quale si era reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale. Nonostante gli sforzi del personale sanitario e le cure ricevute nel reparto di Terapia intensiva, non è stato possibile salvarle la vita. Martedì 10 novembre è stata accertata la morte encefalica e, dopo il periodo di osservazione previsto, è stato dichiarato il decesso.

Luana Labbate morta a 43 anni dopo una caduta in palestra: donati gli organi

L’incidente risale a venerdì 6 novembre e si è verificato all’interno di una struttura sportiva di San Giovanni Teatino. Stando alle prime ricostruzioni, Luana stava eseguendo alcuni esercizi alla sbarra quando, per ragioni ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio, finendo rovinosamente a terra e battendo la testa. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. A intervenire sono stati gli operatori del 118, che l’hanno accompagnata all’ospedale Santo Spirito di Pescara, dove è arrivata in coma con un importante trauma cranico. Sulla vicenda sono in corso le verifiche dei carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno della palestra e a chiarire le circostanze della caduta.

Nel momento di maggiore sofferenza, i familiari della 43enne hanno scelto di compiere un gesto di profonda solidarietà, autorizzando la donazione degli organi. Le operazioni di prelievo sono state eseguite mercoledì 11 novembre, consentendo di offrire nuove possibilità di cura a persone in attesa di un trapianto. Una decisione di grande valore umano, che ha trasformato una perdita dolorosa in un’opportunità di speranza per altri pazienti.