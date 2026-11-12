Nuova offensiva informatica contro l’Italia da parte del gruppo di hacker russi NoName057. Dopo le minacce alla famiglia di Antonio Tajani, i criminali rivendicano un attacco ai sistemi di controllo di macchinari e impianti di riscaldamento. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha avviato le verifiche per accertare la reale portata dell’intrusione.

Hacker russi contro l’Italia, nuova offensiva del gruppo NoName057: nel mirino macchinari industriali e sistemi di riscaldamento

Dopo le minacce rivolte alla famiglia del ministro degli Esteri Antonio Tajani, il collettivo hacker russo NoName057 torna a prendere di mira l’Italia con una nuova offensiva informatica. Questa volta, secondo quanto rivendicato sul canale Telegram del gruppo, sarebbero stati violati alcuni sistemi di controllo di macchinari industriali e impianti di riscaldamento.

L’episodio ricorda quanto accaduto nei giorni scorsi in diversi Paesi europei, quando gli hacker avevano annunciato un’intrusione nei sistemi di gestione dei frigoriferi.

Sulla vicenda sono in corso le verifiche dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ha individuato la rivendicazione nelle prime ore della mattinata. Le prime informazioni raccolte ridimensionerebbero, tuttavia, la portata dell’attacco: «Dai primi accertamenti», ha spiegato l’Agenzia a il Fatto Quotidiano, «risulta verosimile che sia stato colpito un sistema di piccole dimensioni, non utilizzato in ambito industriale, esposto in maniera non sicura».

Il collettivo ha accompagnato il messaggio con una nuova minaccia: «Oggi questo impianto. Domani il prossimo. Servizi idrici, energia, produzione, la lista è aperta».

La rivendicazione su Telegram: “Non è stato necessario alcun malware”

Nel post pubblicato online, NoName057 sostiene di essere riuscito ad accedere ai sistemi senza utilizzare programmi malevoli, intervenendo direttamente sui dispositivi. «Gli ‘specialisti’ italiani hanno lasciato di nuovo il sistema industriale completamente aperto», si legge nella comunicazione. Gli hacker affermano di aver controllato diversi parametri, tra cui quelli relativi all’olio termico, alla pompa di sovralimentazione e alla caldaia, modificando le impostazioni e gestendo l’accensione e lo spegnimento delle pompe. «Non è stato necessario alcun malware. Ci siamo semplicemente connessi e ci siamo messi al lavoro», sostengono.

Tra le principali misure di prevenzione indicate dall’autorità figurano l’utilizzo di password robuste e diverse per ogni servizio, accompagnato da una gestione centralizzata delle credenziali, e l’applicazione del principio del Least Privilege, che limita gli accessi alle sole risorse necessarie per svolgere determinate attività. Fondamentale anche mantenere aggiornati software, firmware e patch di sicurezza, oltre a utilizzare l’autenticazione multifattoriale per tutti gli accessi da remoto. Si tratta di precauzioni già richiamate nei bollettini diffusi dopo gli attacchi ai sistemi di refrigerazione dei supermercati e la segnalazione delle vulnerabilità del linguaggio PHP.