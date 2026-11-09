Nuovo sviluppo per Jacques e Jessica Moretti, indagati per la strage di Capodanno a Crans-Montana, dove un incendio al discobar Le Constellation ha provocato 41 morti e 115 feriti. Dopo la chiusura dei locali della coppia, arriva anche il fallimento della società che gestiva il ristorante Au vieux Chalet: il Tribunale di Sierre ha disposto la liquidazione dell’attività.

L’inchiesta sulla strage di Capodanno: 17 indagati e un nuovo interrogatorio

Sul piano giudiziario, Jacques e Jessica Moretti continuano a essere coinvolti nell’indagine sul rogo del Le Constellation. I due sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi in relazione alla tragedia che ha sconvolto Crans-Montana. Il procedimento coinvolge complessivamente 17 persone, tra cui anche diversi funzionari e rappresentanti politici della località alpina, chiamati a chiarire eventuali responsabilità nella vicenda.

Per i coniugi è inoltre previsto un nuovo passaggio davanti agli inquirenti: il prossimo interrogatorio è fissato per il 2 dicembre. La posizione di Jacques Moretti è ulteriormente complicata da un altro procedimento giudiziario. Dalla metà di agosto, infatti, l’imprenditore si trova in carcere con l’accusa di violenza domestica nei confronti della moglie. Il fallimento di Au vieux Chalet arriva dunque mentre proseguono gli accertamenti sulla notte del 1° gennaio e sulle responsabilità legate all’incendio che ha provocato decine di vittime.

Fallisce il ristorante dei Moretti: il Tribunale di Sierre dichiara il crac della società

La società Le Vieux Chalet 1978 Lens, riconducibile a Jacques e Jessica Moretti, è stata dichiarata fallita. Si tratta dell’impresa che gestiva il ristorante Au vieux Chalet, situato a Lens, nei pressi della località svizzera. La notizia è stata riportata nel bollettino ufficiale delle informazioni legali del Canton Vallese, dove è stata pubblicata anche la modifica della denominazione societaria con l’avvio della liquidazione. Il provvedimento del Tribunale distrettuale di Sierre, nel Canton Vallese, è stato pronunciato il 3 novembre 2026 alle 8:15, come indicato nella documentazione ufficiale.

Il locale, aperto nel 2023, era stato chiuso dopo il devastante incendio scoppiato nella notte di Capodanno all’interno del discobar Le Constellation, nel quale hanno perso la vita 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite. Anche gli altri esercizi riconducibili alla coppia, tra cui il ristorante Senso, avevano interrotto l’attività.