Uomini e Donne: il tronista Giovanni Grazioso ha abbandonato il trono

Uomini e Donne: il tronista Giovanni Grazioso ha abbandonato il trono

Uomini e Donne, un colpo di scena ha scioccato i fans che seguono con affetto le avventure quotidiane del reality show dove si cerca l'amore.

Il trono di Uomini e Donne ha visto un cambiamento improvviso nel roster dei tronisti che sono arrivati nello studio negli ultimi tempi, tra questi anche un volto noto di un programma sempre appartenente all’universo Mediaset grazie a cui il pubblico ha avuto modo di familiarizzare con la sua figura e che credeva di ritrovare l’amore partecipando al noto reality tv.

Uomini e Donne, Giovanni al centro dei rimproveri social e non solo

Giovanni questo il nome del tronista, sin dal suo arrivo ha attirato su di sé l’attenzione del pubblico, sia quello presente in studio durante le registrazioni, che di quello che tramite i social ha commentato quanto vedeva in televisione.

I commenti su di lui si sono divisi tra chi lo appoggiava, memore dell’esperienza, conclusasi male a Temptation Island, e chi invece non era mai stato convinto del suo arrivo nel programma.

Un percorso il suo fatto di svariati episodi che vanno dai rimproveri ricevuti direttamente dalla padrona di casa, Maria De Filippi, per certe sue uscite infelici arrivando a una gaffe relativa alle ragazze di origine brasiliana che ha fatto il giro del web.

Uomini e Donne, Giovanni Grazioso lascia il programma

A seguito di quanto accaduto nelle settimane di permanenza ed anche perché non è riuscito a trovare la ragazza ideale per lui, le sue corteggiatrici venivano puntualmente scartate al primo appuntamento, ha deciso di fare un passo indietro.

Come riporta il sito specializzato Sussidiario.net, Giovanni Grazioso si era interessato a Martina, corteggiatrice di un altro tronista, ed aveva chiesto di poter aver un appuntamento con lei, scelta non concessa da Maria De Filippi e dalla produzione del programma.

Il no ha quindi fatto scattare in lui la scelta di abbandonare il reality e di trovare l’amore, dopo l’addio a Sabrina Soussi in un modo diverso lontano dai riflettori mediatici.