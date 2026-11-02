Paolo Bonolis ha una nuova fidanzata? Dopo la separazione da Sonia Bruganelli, il noto conduttore torna al centro del gossip. Ma ecco tutti i dettagli.

Paolo Bonolis ha una nuova fidanzata? Ecco chi è

Da tempo è finita la relazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. L’ex coppia, ancora oggi, mantiene un ottimo rapporto, a testimonianza di come ci si può lasciare senza per questo smettere di rispettarsi e di volersi bene.

In tanti si chiedono se il noto conduttore di “Avanti un altro” abbia o meno trovato una nuova compagna o se continui a rimanere single dopo la fine del matrimonio con l’opinionista. Ecco che l’esperto Gabriele Parpiglia ha lanciato la bomba: Bonolis avrebbe una nuova fidanzata, ovvero Carola Moroni, molto più giovane di lui.

Ma ecco tutti i dettagli e perché c’entra Maria De Filippi.

Paolo Bonolis, la nuova fidanzata ha la metà dei suoi anni: cosa c’entra Maria De Filippi?

Gabriele Parpiglia ha lanciato l’indiscrezione: Paolo Bonolis avrebbe una nuova fidanzata, ovvero Carola Moroni. 32 anni e soprattutto già nota al pubblico televisivo in quanto è stata tentatrice nell’edizione del 2023 di “Temptation Island“, il format di Maria De Filippi.

Secondo il giornalista tra Bonolis e la Moroni ci sarebbe una storia importante ma, va detto, al momento non è arrivata alcuna conferma in merito alla relazione, che resta quindi solamente una indiscrezione. Nessuno dei diretti interessati ha infatti detto nulla a riguardo. Secondo quanto riportato da Today, Carola si occuperebbe di gestione aziendale, imprenditoria digitale e social media. Tra le sue passioni ci sarebbero lo sport, l’arrampicata e le attività all’aria aperta. Non sembrerebbe dunque una persona alla ricerca della notorietà, il suo profilo di Instagram è infatti pure privato, segno anche di riservatezza. Staremo a vedere se davvero Carola Moroni è la nuova fidanzata di Paolo Bonoli o se invece si tratta solo di rumors.