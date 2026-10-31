È morta Nonna Silvi, addio alla cuoca toscana star dei social: aveva 85 anni

È morta Nonna Silvi, addio alla cuoca toscana star dei social: aveva 85 anni

Si è spenta a 85 anni Nonna Silvi, la celebre cuoca toscana diventata un fenomeno internazionale grazie ai social e alla cucina tradizionale.

Lutto nel mondo dei social: è morta a 85 anni Nonna Silvi, la cuoca toscana che aveva conquistato milioni di follower con le sue ricette, il suo carattere ironico e il suo inconfondibile accento. Silvana Bini si è spenta nella sua casa di Montespertoli, lasciando un vuoto nella sua famiglia e tra i tantissimi fan che la seguivano.

Dalla cucina del Forno Martini agli inviti internazionali, ecco la storia della nonna diventata una star del web.

Dalla cucina di famiglia al successo internazionale: la storia di Nonna Silvi

Nata il 26 marzo 1941 in una famiglia composta da otto figli, Silvana Bini aveva sviluppato fin da giovanissima un forte legame con la cucina, trasformando negli anni questa passione in una vera attività lavorativa.

Nel 2006 il figlio Marco aveva aperto il Forno Martini a Castelfiorentino, dove la donna aveva cominciato a preparare quotidianamente specialità dolci e salate. La notorietà, tuttavia, era arrivata molto più tardi, nell’ottobre 2022, quando i nipoti Gabriele e Simone Martini avevano cominciato a realizzare alcuni filmati mentre la nonna era impegnata ai fornelli. Il primo contenuto diventato virale non riguardava una preparazione gastronomica, ma la reazione di Silvana davanti al nuovo tatuaggio del nipote Gabriele.

Da quel momento era nata l’idea di raccontare attraverso i social la sua quotidianità in cucina.

In poco tempo i suoi canali avevano raggiunto numeri straordinari: 4,3 milioni di follower su Instagram, 2,1 milioni su TikTok e oltre un milione su Facebook. Nel novembre 2023 aveva pubblicato con De Agostini il suo primo volume, Le ricette di una vita, ricevendo nello stesso anno l’Italian Excellence Award e il riconoscimento di Food Hero da TasteAtlas. Nell’agosto 2024 era arrivato anche l’invito a Doha da parte della famiglia reale del Qatar, per la quale aveva preparato alcune pietanze simbolo della gastronomia italiana, tra cui ragù, lasagne e brasato. Nello stesso anno era stato pubblicato in Germania il libro Nonnas italienische Küche ed era nata la Nonna Silvi Srl Società Benefit.

Nel 2025 aveva ottenuto il premio Creator dell’Anno ai TikTok Awards, mentre nel maggio 2026 aveva partecipato come giudice a Celebrity Chef, il programma televisivo di Tv8 condotto da Alessandro Borghese.

È morta Nonna Silvi, addio alla cuoca toscana star dei social: aveva 85 anni

Si è spenta all’età di 85 anni Silvana Bini, conosciuta dal grande pubblico come Nonna Silvi, la cuoca toscana che, grazie alla sua passione per la gastronomia e alla spontaneità davanti alla telecamera, era riuscita a conquistare milioni di persone sul web. La donna è morta nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre nella sua abitazione di Montespertoli, il paese in provincia di Firenze dove era nata. A dare la notizia sono stati i familiari attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina social ufficiale, seguito da oltre quattro milioni di utenti.

Nel post i nipoti hanno spiegato che la nonna era stata colpita da una malattia fulminante, che in appena venti giorni l’ha portata via. «Per molti di voi era Nonna Silvi. Per noi, semplicemente, nonna», hanno scritto, raccontando di averle fatto compagnia fino all’ultimo momento, insieme ai figli e agli altri nipoti. Nonostante le condizioni, Silvana sarebbe rimasta lucida fino alla fine, continuando a interessarsi alla famiglia e al lavoro. «Anche in quei momenti continuava a parlare con noi, a chiedere cosa ci fosse da fare e come andasse il lavoro», si legge ancora nel commovente ricordo.

I familiari hanno inoltre annunciato che l’attività resterà chiusa per due giorni in segno di lutto, prima di riprendere il percorso avviato insieme a lei. «Con nonna che ci guarda da lassù, faremo di tutto perché il sogno che avevamo insieme continui a vivere». I funerali si terranno lunedì 2 novembre nella chiesa di Sant’Andrea a Montespertoli.

Il suo ultimo importante traguardo era arrivato il 15 ottobre 2026, con il riconoscimento nella categoria Food ai Top Creators Awards di Forbes Italia. Un’eredità fatta di ricette, tradizioni e momenti condivisi con milioni di persone, che la sua famiglia ha promesso di continuare a custodire: «Buon viaggio, Nonna. Insegna a fare i dolci anche lassù».

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