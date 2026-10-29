È scontro tra Blanco e Stefano Clessi, fondatore ed ex manager di Eclectic Music Group, dopo la fine della loro collaborazione. Il cantautore attacca sui social con la frase “I manager sono il male della musica“, ma Clessi replica con una versione diversa della rottura, rivendicando la propria scelta di interrompere il rapporto.

Blanco e Clessi, dalla svolta del 2019 al ritorno nel 2025

Il rapporto tra Blanco e Stefano Clessi è iniziato nel 2019, quando il cantautore ha avviato la collaborazione con Eclectic Music Group, che lo ha accompagnato verso il successo e la vittoria al Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood con Brividi. Dopo una parentesi con Urubamba Studio, la società di management fondata da Shablo, l’artista era tornato con Clessi nel gennaio 2025.

“Erasmus finito. Bentornato a casa“, aveva scritto il manager per annunciare la reunion. Eclectic aveva quindi ripreso a seguire la direzione artistica e il management del cantante, fino alla nuova rottura di queste ore, accompagnata dallo scontro pubblico.

Blanco rompe con Stefano Clessi, è scontro: “I manager sono il male della musica”

La collaborazione tra Blanco e Stefano Clessi, fondatore e CEO di Eclectic Music Group, sembra essere arrivata nuovamente al capolinea.

A rendere pubblica la rottura è stato uno scambio di messaggi sui social, iniziato nel pomeriggio del 29 ottobre, quando il cantautore ha condiviso una storia Instagram con una schermata nera, le note di Sfiorivano le viole di Rino Gaetano in sottofondo e una frase destinata a far discutere: “I manager sono il male della nostra musica“. Pur senza fare nomi, il messaggio è stato collegato alla fine del rapporto con Clessi, anche perché i due non risultavano più seguirsi sui social.

Poco dopo, Blanco ha pubblicato un altro contenuto dedicato ai progetti in corso, lasciando intendere di essere concentrato sulla sua attività artistica: “Vorrei tenervi per mano per portarvi in quello che sto facendo“. Il riferimento alla separazione è arrivato attraverso la replica del manager, che ha risposto alle parole del cantante con una dichiarazione pubblica, confermando di fatto la conclusione della collaborazione.

La replica di Stefano Clessi: “I manager sono SANTI della nostra industria”

Nel suo intervento, Stefano Clessi ha riflettuto sulle difficoltà che possono accompagnare il successo raggiunto in giovane età, lanciando una frecciata che sembra rivolta proprio a Blanco. “Quando si ottengono successo e fama fin da giovanissimi accettare i ‘no’ non è facile, mi rendo conto“, ha scritto. Il manager ha poi spiegato di voler proseguire la propria attività mantenendo la passione per il lavoro e circondandosi di persone con cui condividere obiettivi e valori. “Dopo 23 anni, con il mio team ci siamo promessi di continuare a lavorare solo con chi abbia voglia di costruire, divertirsi e che sia rispettoso con chiunque“, ha dichiarato, aggiungendo: “Siamo imprenditori, certo, ma dopo tanto duro lavoro abbiamo la fortuna di poter scegliere con chi lavorare“. Clessi ha quindi lasciato intendere di essere stato lui a interrompere il rapporto professionale: “Nell’iconografia del rock’n’roll, di solito, è il manager a essere lasciato. Quando succede il contrario le decisioni di chi ti è stato accanto non sono facili da digerire“.

In chiusura, ha annunciato l’uscita di Eclectic da “un grosso incarico” e ha risposto alla provocazione del cantautore con una frase altrettanto netta: “I manager sono SANTI della nostra industria“. Blanco ha ricondiviso il messaggio, contestando però la versione dell’ex manager: “Per fortuna che sapevano già tutti 2 mesi prima che me sarei andato io, per favore Ste“. Le dichiarazioni dei due restituiscono quindi ricostruzioni differenti su chi abbia deciso di mettere fine alla collaborazione.

Botta e risposta tra Blanco e il suo ex manager ⚡️ https://t.co/XMaRCjdc5T — Trash Italiano (@trash_italiano) October 29, 2026