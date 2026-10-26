Chris Brown noto cantante americano è stato accusato in Inghilterra, scopriamo come si è evoluta una vicenda che ha avuto per la prima volta un richiamo mediatico nel 2023.

Chris Brown noto artista statunitense con una carriera nel mondo del rap molto famosa e di successo che lo ha portato però alla ribalta per una relazione duratura con la popstar Rihanna che li ha visti essere al centro delle copertine patinate regalando all’uomo ancora possibilità nell’industria costruendosi anche un percorso di concerti in diversi paesi del mondo.

Ma tutto è cambiato nel 2023 quando è ritornato alla ribalta questioni più serie.

Chris Brown, l’accusa di aggressione e l’arresto nel 2023 a Manchester

Per capire come si è arrivati al 2026 bisogna fare un salto temporale di 3 anni sino al 2023 quando Brown aveva aggredito un produttore musicale. L’arresto è arrivato nel 2025, con l’accusa di aggressione, quando egli si trovava a Manchester per un tour europeo che era stato interrotto per un breve periodo.

Accusa arrivata tramite una denuncia del produttore Abe Diaw che è stato colpito a suo dire dallo stesso Brown alla testa tramite una bottiglia e successivamente anche preso a calci, la situazione lo ha poi portato ad un ricovero in ospedale.

Chris Brown confessa e a processo ha uno sconto di pena

Brown chiamato a testimoniare di fronte alla corte di giustizia britannica ha infatti ammesso la colpevolezza della propria aggressione ai danni di Diaw.

Questa ammissione gli è valsa uno sconto di pena – pari ora a 8 mesi di carcere – naturalmente Brown non la sconterà perché, come riporta TGCom24, ha pagato nel 2025 una cauzione di 5 milioni di sterline, tornando a piede libero e continuando di fatto il tour che stava svolgendo.

Di conseguenza la vicenda si è chiusa con la libertà trovata e la carriera artistica del 37enne ancora libera di proseguire verso altri concerti live e destinazioni in Europa e nel mondo potendo continuare ad allietare i fans con la sua musica di grande successo.