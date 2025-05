Chris Brown è finito in arresto, oggi a giudizio in tribunale

Chris Brown arrestato a Manchester, sarà giudicato in tribunale per un'aggressione avvenuta in una discoteca inglese nel 2023.

Chris Brown continua i suoi guai con la giustizia, dopo essere stato condannato a 5 anni di carcere per le violenze perpetrate all’allora partner Rhianna il cantante americano è finito nuovamente in arresto per un caso avvenuto nel Regno Unito.

Chris Brown arrestato mentre era in Hotel

Chris Brown è stato arrestato a Manchester mentre alloggiava nell’hotel a 5 stelle di la polizia ha fatto irruzione nella sua stanza portandolo alla centrale di polizia della città britannica.

A riportare la notizia Ansa.it tramite il comunicato diffuso dalla polizia. Il cantante è accusato di lesioni gravi ed il fatto incriminato risalirebbe al 2023.

Lesioni su un produttore musicale

I fatti che hanno portato Brown in tribunale, andrà a giudizio alle 10 locali di questa mattina, risalgono al 2023 quando si trovava in Inghilterra per il proprio tour mondiale.

Brown avrebbe aggredito il produttore musicale Abe Diaw con una bottiglia di tequila all’interno di una discoteca, come riportato dal sito specializzato Biccy.it

Brown stando a quanto ha riportato una fonte al quotidiano britannico Daily Mail avrebbe prima colpito 3 volte in testa Diaw con una bottiglia e quando l’uomo giaceva a terra avrebbe inveito tirandogli calci e pugni.

Questo caso rischia di far saltare il tour che Brown sta svolgendo in queste settimane nel Regno Unito con tappe nelle principali città.