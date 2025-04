Un brindisi per la storia condivisa

Durante la cena di Stato al Quirinale, il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha messo in evidenza l’importanza della solidarietà tra Paesi che condividono valori fondamentali come la libertà, la democrazia e il rispetto dei diritti umani. Questo incontro, in onore di re Carlo III e della consorte Camilla, ha rappresentato un momento significativo per rafforzare i legami storici tra Italia e Regno Unito. Mattarella ha sottolineato come la nostra azione comune di fronte alle sfide globali si basi su questi valori condivisi, essenziali per garantire un futuro di pace e sicurezza.

Valori comuni e impegno internazionale

Il presidente ha evidenziato il chiaro impegno di Londra e dei partner europei nella salvaguardia dell’ordine internazionale, un sistema di regole che entrambi i Paesi hanno contribuito a costruire. La cooperazione e il dialogo sono stati definiti strumenti fondamentali nelle relazioni internazionali, specialmente in un contesto globale sempre più complesso. Mattarella ha richiamato alla memoria la storia che unisce Italia e Regno Unito, citando episodi significativi come l’ospitalità riservata ai patrioti italiani durante il Risorgimento e il supporto britannico all’impresa di Garibaldi in Sicilia.

Ricordare il passato per costruire il futuro

Un momento cruciale per l’Italia, come ricordato da Mattarella, è la liberazione dal nazifascismo nel 1945, un evento che ha segnato una nuova era di libertà e democrazia. Il presidente ha espresso un debito di riconoscenza verso le truppe alleate, sottolineando l’importanza di non dimenticare il passato per costruire un futuro migliore. La celebrazione di questi valori comuni è fondamentale per mantenere viva l’amicizia tra i due Paesi, un’amicizia che si riflette anche nelle comunità italiane e britanniche, che continuano a tessere legami di passione e creatività.