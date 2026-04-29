Perché il post '8647' ha portato all'incriminazione di James Comey

Perché il post '8647' ha portato all'incriminazione di James Comey

Un post fotografico con numeri formati da conchiglie ha scatenato un'indagine federale su James Comey, sollevando questioni su minacce, libertà di parola e azioni politiche della giustizia

Nella vicenda che ha catturato l’attenzione pubblica il fulcro è un’immagine apparentemente innocua: una foto di conchiglie disposte a comporre i numeri “8647” (spesso interpretata anche come “86 47”) pubblicata su Instagram dall’ex direttore dell’FBI, James Comey. L’immagine è diventata l’elemento centrale di un’azione penale federale che ha portato, il 29 aprile 2026, a un’indagine formale e a un mandato d’arresto emesso da un gran giurì del Distretto Orientale della Carolina del Nord.

Le autorità sostengono che il post costituisca una minaccia nei confronti del presidente degli Stati Uniti e una trasmissione di minaccia in commercio interstatale, reato grave secondo il codice federale. L’accusa e la reazione politica ravvivano il dibattito sul confine tra libertà di espressione e discorsi che possono essere interpretati come incitamento alla violenza, nonché sulle possibili motivazioni politiche che animano l’azione giudiziaria.

Le accuse e il quadro procedurale

Secondo l’atto d’accusa, Comey è indagato per aver minacciato consapevolmente il presidente e per aver trasmesso tale presunta minaccia attraverso un mezzo di comunicazione soggetto a norme federali. Le due imputazioni formulate dal gran giurì possono portare, nella teoria, a pene detentive che arrivano fino a dieci anni, come illustrato da rappresentanti del Dipartimento di Giustizia, pur riconoscendo che le condanne effettive sono spesso più miti.

È stato altresì notificato un mandato d’arresto, mentre l’ex funzionario ha negato qualsiasi illecito e si è dichiarato fiducioso nel sistema giudiziario.

Contesto legale e precedenti processuali

Questa non è la prima volta che Comey si trova al centro di procedimenti penali dall’inizio del secondo mandato del presidente che ha indicato come obiettivo la repressione degli avversari politici. Un precedente procedimento in Virginia, relativo a presunte false dichiarazioni e ostruzione, era già stato archiviato quando un giudice stabilì che il pubblico ministero non era stato nominato secondo le regole di legge. Tale esito ha sollevato interrogativi sull’accuratezza e sulla legittimità delle azioni successive del sistema giudiziario.

Il significato del numero e le interpretazioni

Al centro della controversia c’è il valore simbolico attribuito ai numeri nell’immagine. La sequenza “8647” è stata letta da molti sostenitori del presidente come un invito a “eliminare” il numero 47, riferito al ritorno in carica del presidente, che è tornato alla Casa Bianca a gennaio 2026. In particolare, nella terminologia gergale statunitense il numero “86” viene spesso usato per indicare la rimozione o l’eliminazione di qualcosa, un uso nato nel contesto della ristorazione e ampliatosi a espressioni colloquiali.

Ambiguità e intenzione

La questione legale cruciale sarà se i pubblici ministeri riusciranno a dimostrare l’elemento soggettivo dell’atto: l’intenzione di minacciare o promuovere violenza piuttosto che la pubblicazione di un messaggio politico ambiguo. Comey ha cancellato la foto spiegando di non essere a conoscenza che quella combinazione numerica potesse essere letta come un invito alla violenza e ha ribadito la sua contrarietà a qualsiasi atto violento. Il suo avvocato ha annunciato che affronterà il procedimento per difendere i diritti costituzionali del cliente.

Implicazioni politiche e istituzionali

Oltre agli aspetti tecnico-giuridici, la vicenda assume una forte valenza politica. Critici dell’amministrazione in carica sostengono che questa incriminazione si inserisca in una tendenza più ampia di uso dello strumento penale come mezzo di ritorsione contro avversari politici. Il presidente e i suoi alleati avevano sollecitato in più occasioni azioni legali contro figure che ritengono ostili, mentre i sostenitori dell’iniziativa difendono la decisione giudiziaria come necessaria per tutelare la sicurezza.

Conseguenze per la libertà di espressione

Gli osservatori legali sottolineano che la sentenza che emergerà da questo caso potrebbe stabilire precedenti importanti sul confine fra parole politiche e minacce punibili. Se la corte riterrà che il post fosse protetto come espressione politica, ciò rafforzerebbe gli argini della libertà di parola anche in casi controversi; viceversa, una condanna potrebbe ampliare la nozione di quando una comunicazione sociale raggiunge la soglia dell’illecito penale.

Il procedimento, assegnato al tribunale distrettuale competente, proseguirà con le fasi di eccezioni, potenziali ricorsi e una possibile discussione approfondita sulle prove dell’intento. Qualunque sia l’esito, il caso di Comey rimarrà un punto di riferimento per il rapporto tra politica, social media e giustizia federale.