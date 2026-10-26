La settimana è iniziata con ancora sinistri che hanno causato danni e problemi al traffico in svariati luoghi del nostro paese e uno dei più importanti ha coinvolto anche dei minorenni ponendo al centro l’importanza di avere tutte le dotazioni di sicurezza per permettere a loro di non avere conseguenze gravi perchè il brutto dei sinistri è la forza dei loro impatti che porta a successivi problemi.

Al volante della vettura coinvolta nell’impatto un uomo di 88 anni

Spesso si sente parlare di età per guidare e vi è sempre la diatriba per l’età a cui qualcuno dovrebbe dichiararsi inattivo al volante, con la nuova legge di Matteo Salvini le regole per la revisione della patente saranno più stringenti per le persone che hanno un’età superiore agli 80 anni.

Un qualcosa di normale perché a quell’età, ma spesso anche prima, cambiano i riflessi che si rallentano e mancando la prontezza non si è rapidi a gestire i comandi di acceleratore e freno avendo così situazioni molto pericolose che a volte possono anche costare la vita.

Per quanto avvilente ammettere di non essere più in grado di guidare è positivo per la viabilità che non ha quindi guidatori pericolosi su strada, guidatori pericolosi come l’88enne che è stato protagonista di un episodio nel paese di Baldissero Torinese.

Incidente tra auto e furgone scolastico, coinvolti 6 bimbi

L’evento si è verificato questa mattina poco prima dell’apertura della scuola dell’infanzia, l’autista del servizio scolastico ha caricato a bordo 6 bambini che dovevano andare all’asilo. All’improvviso all’altezza di via Roma, come riporta il sito TorinoToday, l’impatto con un’automobile.

L’automobile era una Ford Puma, guidata da un uomo di 88 anni che ha subito ferite lievi ed è stato tasportato all’ospedale di Chieri. I piccoli invece non hanno avuto alcun danno restando illesi.

Questo caso ha infatti riacceso il dibattito sui guidatori anziani che continuano a frequentare le strade dei paesi pur avendo serie difficoltà a gestire i loro mezzi a quattro ruote, un caso frutto di controlli blandi per il rinnovo della patente di guida.