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Raffiche a 135 all’ora, alberi caduti e centinaia di voli cancellati: al buio migliaia di famiglie

Raffiche a 135 all’ora, alberi caduti e centinaia di voli cancellati: al buio migliaia di famiglie

Nella giornata di ieri si sono abbattute violente tempeste sul Nord Europa, lasciando al buio oltre 150mila abitazioni. Gravi disagi anche nei trasporti, con raffiche di vento sino a 135 km/h e centinaia di voli cancellati.

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Il Nord Europa sotto la morsa del maltempo, con le tempeste Austen e Boelo che si sono abbattute su diversi Stati, provocando anche diversi black out: sarebbero ben 150mila le abitazioni rimaste senza elettricità. Disagi anche nei trasporti, con centinaia di voli cancellati. La situazione.

Maltempo, violente tempeste sul Nord Europa, raffiche fino a 135 km all’ora: al buio migliaia di famiglie

Si chiamano Austen e Boelo le tempeste che hanno colpito nella giornata di ieri, domenica 25 ottobre 2026, gran parte del Nord Europa. Le situazioni più gravi a Lille, nel Nord della Francia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. Segnalati venti sino a 135 km/h e black out in diverse citt à: sarebbero infatti ben 150mila le abitazioni rimaste senza elettricità.

Entrando più nel dettaglio, nel Regno Unito si contavano ancora 82mila abitazioni isolate alle ore 09:00 del mattino di ieri, mentre in Irlanda del Nord le utenze staccate erano circa 7mila. Nel Nord della Francia invece la situazione rimane difficile con 59mila utenti al buio a mezzogiorno. L ‘Energy Networks Association ha però comunque comunicato che, grazie agli sforzi iniziali, la corrente è già stata ripristinata per 345mila utenze complessive.

Maltempo, violente tempeste sul Nord Europa, raffiche fino a 135 km all’ora: centinaia i voli cancellati

Come appena visto il Nord Europa è stato colpito da una violenta ondata di maltempo, specie nel Nord della Francia, nei Paesi Bassi, in Belgio e nel Regno Unito, con circa 150mila abitazioni rimaste al buio per diverse ore. Le tempeste, e i venti sino a 135 km/h, hanno provocato anche tantissimi disagi nel settore dei trasporti in tutto il Nord Europa, con centinaia di voli o cancellati o dirottati in altri aeroporti. Problemi registrati anche sulle linee ferroviarie. Da quanto si apprende, nella giornata di ieri a Bruxelles quattro persone sono rimaste ferita in seguito alla caduta di un albero.

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