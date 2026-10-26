Nella giornata di ieri si sono abbattute violente tempeste sul Nord Europa, lasciando al buio oltre 150mila abitazioni. Gravi disagi anche nei trasporti, con raffiche di vento sino a 135 km/h e centinaia di voli cancellati.

Il Nord Europa sotto la morsa del maltempo, con le tempeste Austen e Boelo che si sono abbattute su diversi Stati, provocando anche diversi black out: sarebbero ben 150mila le abitazioni rimaste senza elettricità. Disagi anche nei trasporti, con centinaia di voli cancellati. La situazione.

Maltempo, violente tempeste sul Nord Europa, raffiche fino a 135 km all’ora: al buio migliaia di famiglie

Si chiamano Austen e Boelo le tempeste che hanno colpito nella giornata di ieri, domenica 25 ottobre 2026, gran parte del Nord Europa. Le situazioni più gravi a Lille, nel Nord della Francia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. Segnalati venti sino a 135 km/h e black out in diverse citt à: sarebbero infatti ben 150mila le abitazioni rimaste senza elettricità.

Entrando più nel dettaglio, nel Regno Unito si contavano ancora 82mila abitazioni isolate alle ore 09:00 del mattino di ieri, mentre in Irlanda del Nord le utenze staccate erano circa 7mila. Nel Nord della Francia invece la situazione rimane difficile con 59mila utenti al buio a mezzogiorno. L ‘Energy Networks Association ha però comunque comunicato che, grazie agli sforzi iniziali, la corrente è già stata ripristinata per 345mila utenze complessive.

Maltempo, violente tempeste sul Nord Europa, raffiche fino a 135 km all’ora: centinaia i voli cancellati

Come appena visto il Nord Europa è stato colpito da una violenta ondata di maltempo, specie nel Nord della Francia, nei Paesi Bassi, in Belgio e nel Regno Unito, con circa 150mila abitazioni rimaste al buio per diverse ore. Le tempeste, e i venti sino a 135 km/h, hanno provocato anche tantissimi disagi nel settore dei trasporti in tutto il Nord Europa, con centinaia di voli o cancellati o dirottati in altri aeroporti. Problemi registrati anche sulle linee ferroviarie. Da quanto si apprende, nella giornata di ieri a Bruxelles quattro persone sono rimaste ferita in seguito alla caduta di un albero.