La tempesta Adam che ha colpito il versante Mediterraneo della Spagna, causando anche 4 vittime, sta per arrivare in Italia: attese nelle prossime ore violente perturbazioni in diverse regioni.

La tempesta Adam ha provocato danni e vittime in Spagna negli ultimi giorni e ora, stando alle previsioni meteo, sta per arrivare anche in Italia. Ecco le zone più a rischio nubifragi.

Tempesta Adam: dopo la Spagna colpirà anche l’Italia

Il versante Mediterraneo della Spagna è stato messo in ginocchio nei giorni scorsi dalla tempesta Adam, che non solo ha provocato ingenti danni ma ha anche causato 4 vittime, due a Oliva, una a Sagunto e una in Catalogna.

Tra strade inondante e auto portate via dalla corrente, la situazione rimane critica, soprattutto nella regione di Valencia. La perturbazione ha portato piogge anche nel Sud della Francia e ora, stando alle previsioni meteo, sta per arrivare anche in Italia. Già a partire dalla giornata di oggi, martedì 20 ottobre 2026, le prime forti piogge.

Ma ecco nel dettaglio le previsioni meteo per questi giorni.

Allerta meteo, la tempesta Adam arriva in Italia: le zone a rischio

Come appena visto, la tempesta Adam che ha devastato il versante Mediterraneo della Spagna e colpito anche il Sud della Francia, sta per arrivare in Italia. Già nella giornata di oggi, martedì 20 ottobre 2026, le prime forti piogge interesseranno il Nord Ovest, con rischio anche di forti temporali e inondazioni.

Stando al quadro tracciato da 3B Meteo, nella giornata di mercoledì 21 ottobre 2026 il tempo peggiorerà sul versante tirrenico, con Liguria e Toscana che saranno le regioni più colpite dal maltempo. In queste due regioni infatti si potrebbero anche raggiungere i 200 millimetri di pioggia. Le regioni dove pioverà di più in questi due giorni saranno dunque Piemonte, Lombardia e Liguria. Mercoledì tempo instabile anche nel Lazio e in Campania, dove potrebbe piovere molto intensamente. A partire invece dalla giornata di giovedì 22 ottobre il tempo dovrebbe cominciare a migliorare, specie al Nord Ovest con ampie schiarite.