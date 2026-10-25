Le polemiche di Carfora sulla nascita della celebrità di Barbara d’Urso

Il ballerino e attore teatrale Michele Carfora ha riacceso un dibattito che ormai si è trasformato in vero e proprio scontro verbale con la sua ex moglie, la conduttrice televisiva Barbara d’Urso. In una recente intervista, Carfora ha riproposto una serie di affermazioni che hanno immediatamente suscitato reazioni contrastanti, riportando alla luce i momenti più intensi della loro relazione, dal matrimonio al divorzio.

Le dichiarazioni sui primi anni di notorietà

Carfora ricorda che, nel 2000, lui e d’Urso si incontrarono e, secondo le sue parole, “per un anno le copertine dei giornali hanno inondato l’Italia”. A suo avviso, l’assenza dei social media rendeva le copertine il principale canale di media exposure, capace di trasformare in pochi mesi una coppia in icona nazionale.

La stessa narrazione collega quel periodo al debutto di Barbara d’Urso alla conduzione del suo primo grande fratello, sostenendo che da quel momento la sua carriera non si è più fermata.

Il contro-argomento sul percorso professionale di d’Urso

Il racconto di Carfora, tuttavia, è in netto contrasto con le informazioni pubblicamente note.

D’Urso iniziò a lavorare in televisione nel 1977 per TeleMilano, ben prima dell’epoca citata. Già nel 2003 vantava più di una ventina di programmi nel curriculum, oltre a esperienze teatrali e a ruoli protagonisti in fiction come La Dottoressa Giò. Questi dati dimostrano che la sua ascesa è stata il risultato di una lunga carriera, non di un unico impulso legato alla relazione con Carfora.

Il racconto della rottura e le motivazioni aggiunte

Secondo Carfora, il matrimonio si incrinò per un tradimento da parte sua, ma sottolinea che al momento della prima copertina scandalosa i due erano separati da “sei mesi”. La conduttrice, afferma, gli avrebbe chiesto di non parlare con la stampa per poter annunciare ufficialmente la separazione, temendo che i figli, nati da una precedente unione con Mauro Berardi, venissero informati dai rotocalchi. Carfora ipotizza, inoltre, che d’Urso volesse posticipare l’annuncio a settembre per sincronizzarlo con il debutto del programma Reality Circus. Nessuna di queste versioni è stata confermata da fonti indipendenti.

Divorzio, ritorno in tv e le ultime provocazioni

Il divorzio è stato formalizzato nel 2008. Dopo cinque anni di “no contact”, i due si sono incrociati nuovamente in 2013 durante la trasmissione Domenica Live, dove Carfora è stato ospite per presentare il musical Solo Tu, del quale era appena entrato a far parte all’ultimo minuto. L’attore ha commentato che la sua comparsa ha sorpreso d’Urso, ma ha anche declinato ogni possibilità di riconciliazione, definendola “gelosa e possessiva”.

Riguardo al suo ruolo nella giuria di Ballando con le Stelle, Carfora ha ribadito che “il karma è reale”, e ha valutato la conducente più come “una grande intenditrice di danza” che come una figura di giudizio impeccabile. Ha infine lanciato un avvertimento a Pasquale La Rocca, consigliandogli di tenersi lontano da situazioni simili per “preservare la propria salute”.

Conclusioni sul tono della confessione

Le parole di Carfora, sebbene possano apparire come un tentativo di riscrivere il passato, hanno un tono nettamente vendicativo. Il tentativo di attribuire a sé stesso il merito del successo di Barbara d’Urso, nonché le insinuazioni su motivi nascosti dietro la tempistica delle notizie, risultano pretenziosi alla luce del curriculum consolidato della conduttrice. La cronaca ripropone un conflitto ancora vivo, dimostrando come le dispute personali possano trasformarsi in veri e propri spettacoli mediatici.