Dramma a Ururi, in provincia di Campobasso, dove madre e figlio (92 anni lei, 60 lui) sono stati trovati morti in casa. Forse si è trattato di omicidio-suicidio.

Tragedia a Ururi, in provincia di Campobasso, in Molise, dove madre e figlio sono stati trovati morti in casa questa mattina, domenica 25 ottobre 2026. A fare la terribile scoperta i Carabinieri, allertati dai vicini. Le prime ipotesi.

Tragedia in Molise, mamma e figlio trovati morti in casa

Lei 92 anni, lui 60. Sono madre e figlio e sono stati trovati morti questa mattina, domenica 24 ottobre 2026, nella loro abitazione a Ururi, in provincia di Campobasso, in Molise.

A dare l’allarme i vicini che non li avevano più visti e che quindi hanno chiamato i Carabinieri che, una volta entrati in casa, hanno fatto la terribile scoperta. Effettuati tutti i rilievi necessari, sono partite dunque le indagin i al fine di capire che cosa sia successo e come siano morti la 92enne e il figlio 60enne.

Ecco le prime ipotesi da parte degli inquirenti.

Tragedia in Molise, mamma e figlio trovati morti in casa: le prime ipotesi

Come visto questa mattina madre e figlio, rispettivamente di 92 e 60 anni, sono stati trovati morti in casa a Ururi, in provincia di Campobasso, dopo che i vicini avevano dato l’allarme. Alla richiesta di soccorsi da parte dei vicini in apprensione per le sorti dei due, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, i quali hanno forzato la porta dell’abitazione al fine di consentire l’ingresso dei carabinieri.

Sul caso coordina le indagini la procura di Larino. Tra le ipotesi al vaglio anche quella dell’omicidio della madre, da parte del figlio, seguito dal suicidio dell’uomo, ovvero di omicidio-suicidio. Stando anche alle prime informazioni che circolano, la morte di madre e figlio potrebbe risalire ad alcuni giorni fa. Nei prossimi giorni grazie agli accertamenti e alle indagini si potrà fare un pò più di chiarezza su questa tragedia famigliare, e capire se davvero si è trattato di omicidio-suicidio.