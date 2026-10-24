Un uomo di 58 anni è morto dopo essere stato investito prima da una moto, poi da un furgone: nessuno dei due conducenti dei due mezzi si è fermato a prestare soccorso.

A Napoli un uomo di 58 anni è morto dopo essere stato investito prima da una moto e poi da un furgone. Nessuno dei due conducenti dei due mezzi si sarebbe fermato a prestare soccorso. E’ successo in via Santa Teresa degli Scalzi, in pieno centro città.

Investito prima da una moto, poi da un furgone: morto schiacciato un 58enne

Questa mattina, sabato 24 ottobre 2026, un uomo di 58 anni, originario dello Sri Lanka è morto dopo essere stato investito prima da una moto e poi schiacciato da un furgone. E’ successo in via Santa Teresa degli Scalzi, mentre il 58enne stava attraversando la strada sul Ponte della Sanità. Il dramma intorno alle ore 07:00 di questa mattina.

Nonostante l’intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Sul posto anche le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dei due incidenti: nessuno dei due conducenti (di moto e furgone) si sarebbe inoltre fermato a prestare soccorso.

Investito da moto e schiacciato da furgone mentre attraversa: caccia al pirata

Intorno alle ore 07:00 di questa mattina, sabato 24 ottobre 2026, un uomo di 58 anni dello Sri Lanka è morto dopo essere stato investito, prima da una moto e poi da un furgone. La dinamica di quanto accaduto è ancora però tutta da verificare, con le forze dell’ordine che hanno già effettuato tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dei fatti. Nessuno dei due conducenti, di auto e furgone, si sarebbe inoltre fermato a prestare soccorso. Sono in corso le indagini, si spera di risalire ai responsabili grazie ai testimoni e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Intanto la Procura ha disposto l’ispezione cadaverica sul corpo del 58enne, seguirà l’autopsia. I residenti della zona hanno intanto denunciato la pericolosità della strada dove c’è stato l’incidente.