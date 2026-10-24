A Luino, nel Varesotto, intorno alla Mezzanotte si è verificato un terribile incidente stradale. Un'auto, con a bordo tre giovanissimo, è uscita di strada per poi ribaltarsi. Morto un ragazzo di appena 15 anni.

Drammatico incidente stradale nella notte a Luino, in provincia di Varese, con un’auto con a bordo tre giovanissimi che è uscita fuori strada. Morto un ragazzo di soli 15 anni. I dettagli di quanto accaduto.

Terribile incidente stradale: auto con tre ragazzi a bordo si ribalta

Intorno a Mezzanotte si è verificato un terribile incidente stradale a Luino, nel Varesotto, per l’esattezza in via Lugano, in direzione Fornasette, nei pressi della rotatoria con via Cervinia.

Un’auto, una Lancia Ypsilon, con tre ragazzi giovanissimi a bordo, è improvvisamente uscita dalla careggiata per poi ribaltarsi in un prato. Sul posto sono intervenuti subito sia i soccorsi che le autorità, queste ultime al fine di effettuare tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento infatti non è chiaro il motivo per il quale il conducente dell’auto ne abbia perso il controllo.

Auto con tre giovanissimi si schianta: morto un 15enne, le condizioni degli amici

Come appena visto, nella notte si è verificato un terribile incidente stradale a Luino, in provincia di Varese, con un’auto che, per cause ancora da accertare, è uscita di strada ribaltandosi in un prato adiacente alla carreggiate. Sul posto sono arrivati gli equipaggi della Croce Rossa di Luino e di Padana Emergenza, un’automedica, i Vigili del Fuoco di Varese e i militari.

È stato attivato anche l’elisoccorso di Como. Un ragazzo di 15 anni è apparso subito in condizioni disperate, è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale di Luino. Il conducente, un ragazzo di 18 ann i, ha invece riportato, secondo le prime informazioni, una frattura al femore e un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso in elicottero all’Ospedale di Circolo di Varese. Il passeggero di 17 anni, che era seduto davanti, ha riportato invece delle contusioni. Si indaga per capire l’esatta dinamica dell’incidente stradale nel quale ha perso la vita il 15enne.