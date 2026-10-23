Un tentativo di furto è finito in tragedia a Ciampino (Roma): un uomo di 24 anni, di origini rom, è stato trovato morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone, aveva il volto coperto da un passamontagna.

Tentato furto finisce in tragedia: è quanto accaduto a Ciampino (Roma) dove un uomo di 24 anni, di origini rom, è stato trovato morto dopo essere presumibilmente caduto dal tetto di un capannone. Aveva il volto coperto dal passamontagna.

Cade dal tetto di un capannone durante un furto: morto un rom di 24 anni

Un ragazzo di soli 24 anni, di origini rom, è stato trovato morto a Ciampino (Roma) all’interno di un capannone industriale di un’azienda di produzione di insegne luminose, alle ore 23.30 di giovedì 22 ottobre 2026. I carabinieri della Tenenza di Ciampino sono intervenuti sul posto, in via Luigi Bandini, a seguito di una segnalazione giunta al Nue 112, insieme al personale del 118.

Dai primi accertamenti condotti dai Carabinieri, il 24enne si sarebbe introdotto nella struttura presumibilmente per commettere un furto e sarebbe caduto dal tetto. Il giovane infatti è stato ritrovato con sui i guanti e con il volto coperto da un passamontagna.

Cade dal tetto di un capannone durante un furto, morto 24enne: indagini in corso

Come visto ieri a Ciampino, in via Luigi Bandini, è stato trovato un uomo di 24 anni di origini rom morto. L’uomo indossava i guanti e aveva il volto coperto da un passamontagna, per questo si è ipotizzato che volesse compiere un furto. Stando alle prime ricostruzioni, pare che il 24enne nel camminare sul tetto dell’edificio, sarebbe precipitato al suolo da un’altezza di circa 10 metri a causa dell’improvviso cedimento di una porzione di lucernario in plexiglass su cui stava appunto camminando. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei Carabinieri, sia per stabilire che cosa sia successo esattamente, sia al fine di capire se c’erano altre persone assieme a lui che volevano commettere il presunto furto, complici che nel caso si sarebbero allontanati dopo la caduta del 24enne.