Intorno alle ore 18.40 di un pomeriggio di fine estate, un gruppo di adolescenti stava girando dei video per una manifestazione nella frazione di Padernello, nell’area di Paese, provincia di Treviso. Durante le riprese, uno dei ragazzi, un giovane di 23 anni originario di Jesolo, ha deciso di salire sul tetto dell’auto che percorrerebbe una strada locale, guidata da un ventenne di Giavera del Montello.

L’episodio, iniziato come una semplice inquadratura, si è rapidamente trasformato in tragedia. Mentre l’autoveicolo affrontava una curva, il giovane ha perso l’equilibrio e, in pochi secondi, è precipitato a terra, percuotendo violentemente la testa sull’asfalto. I testimoni hanno immediatamente segnalato la gravità dell’accaduto, definendo la scena drammatica e improvvisa. La dinamica è stata ricostruita sul posto dagli inquirenti, che hanno confermato la presenza di più persone intorno all’auto durante la registrazione.

Intervento dei soccorsi e condizioni della vittima

Il personale del Suem 118 accorso sul luogo dell’incidente, ha fornito le prime cure al giovane, applicando le tecniche di pronto soccorso per lesioni craniche. Dopo aver stabilizzato la situazione, è stato disposto il trasporto d’urgenza verso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. All’arrivo, il ragazzo è stato inserito in terapia intensiva, dove i medici hanno descritto le sue condizioni come critiche a causa del forte trauma alla testa.

La famiglia è stata prontamente informata e gli esperti hanno sottolineato la necessità di monitorare costantemente le funzioni vitali.

Indagini dei Carabinieri

I Carabinieri si sono attivati per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti. Hanno acquisito le registrazioni video, raccolto le testimonianze dei presenti e verificato la posizione dell’autoveicolo al momento della caduta. L’obiettivo dell’inchiesta è stabilire le responsabilità, valutare se vi siano violazioni di norme sul trasporto di persone su parti non previste del veicolo e verificare eventuali responsabilità penali. Al momento non sono emerse accuse formali, ma la fase investigativa è ancora in corso.

Rischi delle riprese pericolose

L’incidente ha riacceso il dibattito sui pericoli legati alla realizzazione di contenuti video in situazioni di pericolo. Le autorità di sicurezza stradale ricordano che salire sul tetto di un’auto in movimento è una pratica estremamente rischiosa, soprattutto su strade non chiuse al traffico. Gli esperti di prevenzione degli incidenti invitano i giovani a rispettare le norme e a non mettere a repentaglio la propria incolumità per ottenere materiale visivo. La vicenda di Padernello serve da monito per chiunque pensi di combinare spettacolo e velocità senza adeguate precauzioni.