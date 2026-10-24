Nel pomeriggio di ieri, a seguito dell’attacco che ha provocato la morte di due soldati israeliani nella città di Hebron, il premier Benjamin Netanyahu ha disposto l’instaurazione di un cappio totale nella Cisgiordania. La decisione ha innescato una serie di operazioni dell’Israeli Defense Forces (IDF) mirate al nord del territorio, con l’obiettivo dichiarato di contrastare le attività ostili e limitare la mobilità dei gruppi palestinesi.

Operazione su più di quindici località nel nord della Cisgiordania

L’IDF ha intrapreso incursioni simultanee in almeno 15 località del nord della Cisgiordania, concentrandosi su centri urbani e villaggi considerati strategici. Tra le mete più rilevanti spiccano le città di Nablus e Jenin, entrambe tradizionalmente punti di riferimento per le attività di resistenza.

Le forze israeliane hanno operato con veicoli blindati e unità di fanteria, impiegando tecniche di confronto rapido per impedire qualsiasi tentativo di fuga.

Città chiave coinvolte: Nablus e Jenin

In Nablus, la pressione si è concentrata sia sul centro cittadino sia sui sobborghi, dove le autorità israeliane hanno sorpreso numerosi sospetti.

La presenza di squadre di intelligence ha consentito l’identificazione di individui ritenuti legati a gruppi armati, mentre a Jenin le operazioni hanno mirato a dissodare le strutture logistiche dei gruppi di opposizione. Questo approccio coordinato ha permesso di bloccare le reti di comunicazione e di raccogliere materiale di intelligence.

Arresti a Nablus, Burin e Betlemme

Secondo le informazioni raccolte, nel governatorato di Nablus sono state tratte in custodia 15 persone. Nove di questi arresti sono avvenuti nella città stessa, mentre gli altri sei sono avvenuti nel villaggio di Burin. Inoltre, due ulteriori detenzioni sono state registrate nel governatorato di Betlemme, aumentando il totale degli arresti a ventisette. Le autorità israeliane hanno dichiarato che tutti gli individui fermati sono stati accusati di partecipazione a attività sovversive o di appartenenza a gruppi terroristici.

Espulsioni forzate a Hebron

Parallelamente alle operazioni militari, nella zona di Hebron – luogo dell’attacco che ha scatenato la risposta israeliana – centinaia di famiglie palestinesi hanno ricevuto l’ordine di abbandonare i propri abitazioni. Le autorità hanno imposto un rinvio immediato, sostenendo che la misura fosse necessaria per garantire la sicurezza delle truppe in zona. Questo sfollamento forzato ha provocato una nuova ondata di tensione tra la popolazione civile e le forze di occupazione, alimentando ulteriori proteste e richieste di intervento da parte di organizzazioni internazionali.

Le operazioni dell’IDF, quindi, si configurano come una risposta articolata che combina raid militari, arresti di massa e misure di contenimento della popolazione. Gli osservatori internazionali hanno espresso preoccupazione per la scala delle azioni intraprese, sottolineando il rischio di un’escalation di violenza nella regione. Nel frattempo, le autorità israeliane continuano a sostenere che tali misure siano indispensabili per ripristinare l’ordine e prevenire ulteriori attacchi contro i loro soldati.