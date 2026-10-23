Scossa di magnitudo 4.1 nel Tirreno Meridionale

Una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata il 23 ottobre 2026 nel Tirreno Meridionale. Dati INGV: profondità 7 km. Indicazioni di sicurezza e numero 112.

Una scossa di magnitudo 4.1 (scala Richter) è stata registrata il 23 ottobre 2026 alle 17:32. L’evento è stato localizzato nel Tirreno Meridionale e rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L’epicentro indicato nelle rilevazioni è in mare: Tirreno Meridionale [Mare]. La profondità riportata è 7 km. Si tratta dei dati ufficiali forniti dall’ente di riferimento per il monitoraggio sismico.

I parametri dell’evento sono pubblicati dall’INGV sul sito ufficiale. Per informazioni tecniche si rimanda alla scheda dell’evento su terremoti.ingv.it, dove sono disponibili le coordinate e gli aggiornamenti forniti dall’istituto.

Anche per scosse di magnitudo 4.1 come quella registrata oggi è utile ricordare alcune norme di comportamento di base.

In caso di scossa stazionaria, proteggersi immediatamente sotto un tavolo robusto o lungo lo stipite di una porta portante. Evitare finestre, oggetti sospesi e mobili alti che possano cadere; se ci si trova all’aperto, allontanarsi dagli edifici e da cornicioni pericolanti.

Per emergenze contattare il numero unico 112. Per indicazioni ufficiali e consigli aggiornati consultare le indicazioni della Protezione Civile.

Non usare ascensori fino a quando non è stato verificato il corretto funzionamento degli impianti e seguire le comunicazioni delle autorità competenti.