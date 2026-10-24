Il paese si prepara ad un altro weekend di potenziali disordini e spaccate che interesseranno svariate città del nord e del centro.

Il weekend di sabato 24 e domenica 25 ottobre si prepara ad essere molto caldo nel nostro paese, si dovrebbero difatti verificare nuovamente le manifestazioni dei giovani che lo scorso weekend hanno visto Milano e Piazza Duomo messa a ferro e fuoco con distruzione di vetrine dei negozi di abbigliamento e danni anche alle auto della Polizia.

Allerta manifestazioni in Italia, messa in campo più forza

Dal giorno seguente agli scontri della scorsa settimana il governo ha deciso di intensificare l’intervento degli agenti in previsione di ulteriori eventi, difatti chi ha organizzato le spaccate milanesi è deciso a continuare la propria protesta.

Per questo motivo serviva un segnale forte per tentare di scoraggiare questo tipo di interventi, il fine settimana è quindi una perfetta prova del nove per comprendere se saranno effettivamente più efficaci o se ci si ritroverà nuovamente a saccheggi e danneggiamenti.

La risonanza mediatica ha dato molto risalto agli scontri e rafforzato l’immagine dei cosiddetti Maranza che hanno creato tutti quei disordini per lanciare un messaggio sulla difficoltà che stanno vivendo i giovani di questo paese.

Manifestazioni di piazza in tutta Italia, massima allerta

Le manifestazioni di piazza per oggi 24 ottobre interesseranno il paese da nord al centro, Milano è sorvegliata speciale ma il corteo si sposterà dal Duomo a Piazza Garibaldi, non si tratta del Movimento 17 Ottobre ma di altri movimenti di protesta.

Quel movimento non ha lanciato al momento alcun comunicato ma sicuramente agirà a Bologna, anche se come riporta Fanpage, non si sa da dove partirà e quali luoghi della città felsinea saranno interessati. Intanto in Lombardia i Carabinieri questa prima mattina hanno effettuato perquisizioni in luoghi segnalati.

La tensione è altissima, ora bisognerà capire come sarà gestito l’ordine pubblico, finito pesantemente sotto accusa a causa dell’impreparazione mostrata lo scorso weekend. Per fare un bilancio sarà quindi necessario attendere l’arrivo di domenica sera, augurandosi non accada nulla di grave.