Addio alla banda delle spaccate: arrestati 4 uomini a Milano

Sembra finalmente giunta la fina della “banda delle spaccate”, un gruppo che nell’estate scorsa ha commesso furti nei negozi di Milano, spaccando le saracinesche dei locali ed agendo sempre a volto scoperto. Ma dopo la lunga latitanza, stamattina le forze dell’ordine sembrano aver arrestato i quattro componenti.

Banda delle spaccate: arrestate quattro persone

Gli agenti della Squadra Mobile di Milano sono entrati in azione nelle prime ore della mattinata e, con la coordinazione della Procura della Repubblica della città, hanno fermato la famigerata “banda delle spaccate”. Sono state emesse misure di ordinanza di custodia cautelare verso quattro uomini, quasi tutti tra i 48 ed i 55 anni, accusati di aver commesso varie rapine in diversi negozi.

La banda è stata quindi arrestata e adesso i suoi componenti dovranno rispondere di tutte le accuse a loro carico. Stando alle prime informazioni disponibili, sembra che a dare una mano nell’identificazione dei membri del gruppo sono state principalmente alcune immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti nei pressi di bar, negozi e locali di varia natura.

In tutto i quattro indagati sono accusati di aver causato danni per un ammontare di 10mila euro ed il capo sarebbe l’uomo di 55 anni, mentre gli altri due, di 48 e 51 anni rispettivamente, sarebbero i suoi complici.

Banda delle spaccate: il bottino

La banda delle spaccate non avrebbe solo trafugato denaro, durante un furto commesso ai danni di una nota pizzeria di Milano, il gruppo non ha solo aperto la cassaforte presente all’interno per mettere le mani sull’incasso e non si è nemmeno limitato a rubare alcuni dispositivi elettronici presenti, prima di andare via ha anche portato con sé alcuni vini pregiati. In totale il colpo avrebbe fruttato ai quattro circa 6mila euro.

Ma questo è solo uno dei tanti colpi effettuati dalla banda che, adesso, dovrà assumersi la responsabilità di tutti gli atti commessi durante l’estate dello scorso anno.