Una donna di 80 anni era intenta a dare da mangiare a una bufala, quando improvvisamente è stata attaccata e ferita gravemente. Il fatto è successo nella sua casa di campagna ad Amaseno, in provincia di Frosinone.

Una donna di 80 anni è stata incornata da una bufala, mentre stava riempiendo il suo abbeveratoio. Il fatto è successo in una casa di campagna ad Amaseno, in provincia di Frosinone.

Tutti i giorni la donna seguiva la stessa routine e dava da mangiare al suo animale. Subito sul posto sono giunti i soccorsi per trasportarla in ospedale, dove si trova ricoverata in gravi condizioni.

Le ferite riportate dall’80enne sono particolarmente gravi per la furia con cui la bufala si è scagliata inspiegabilmente contro di lei, allontanandosi dal branco mentre appunto la donna stava mettendo acqua e cibo alle bestie.

Tutto è avvenuto nella mattina di sabato 27 aprile in zona Celma, dove subito sono arrivati i soccorritori del 118, allertati dai familiari che hanno sentito le grida di aiuto della donna.

Fin da subito le sue condizioni sono sembrate gravi e infatti dopo delle medicazioni sul posto, l’anziana è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stata sottoposta a un intervento molto delicato.

Le sue condizioni di salute attuali rimangono molto critiche, anche a causa dell’età.