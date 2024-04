Pd: Gasparri, 'pronto a dare lezioni di storia a De Maria su finanziamenti Pci'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “Apprendo che un tale De Maria del Pd ha bisogno di lezioni di storia, per le quali sono disponibili, perché ignora una verità inconfutabile. Il Pci per lungo tempo ha fruito di finanziamenti illeciti provenienti da tre fonti: i soldi che arrivavano da...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Apprendo che un tale De Maria del Pd ha bisogno di lezioni di storia, per le quali sono disponibili, perché ignora una verità inconfutabile. Il Pci per lungo tempo ha fruito di finanziamenti illeciti provenienti da tre fonti: i soldi che arrivavano dall’Urss fino agli anni Ottanta, il sostegno in varie forme delle cooperative allora definite ‘rosse’, i finanziamenti illeciti di varia fonti ‘private’ proseguiti fino ai tempi di Primo Greganti. Questa la verità della storia. Non parlo di appropriazione di singoli, ma di finanziamenti illeciti nazionali e internazionali che hanno costellato la storia del Pci. La verità della storia è inconfutabile. Pronto a confrontarmi con chi sa e pronto ad aggiornare chi non sa o finge di non sapere”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.