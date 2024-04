Si era avventurato con alcuni amici in una sala civica, ma mentre si trovava sul tetto dell’edificio è precipitato, facendo un volo di sei metri. È ciò che è avvenuto a Chiesanuova, quartiere della città di Brescia dove un giovane di appena 15 anni nel pomeriggio del 25 aprile è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. A seguito dell’accaduto – si legge da “BresciaToday” – per il 15enne e il suo gruppo di amici è scattata la denuncia.

Brescia, grave giovane 15 anni dopo essere precipitato dal tetto

Quando il gruppo di ragazzi si è introdotto nella struttura, la sala civica

era aperta. Gli operai erano si stavano infatti occupando dello smontaggio degli arredi che erano stati noleggiati per un evento privato. I giovani sono in seguito saliti sul tetto. È stato in quei frangenti che qualcosa è andato storto, portando all’inevitabile dramma. Mentre uno di loro si trovava sopra al lucernario, quest’ultimo ha ceduto. Il giovane è così precipitato.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo, sono giunti sul posto gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato il 15enne all’ospedale di civile di Brescia. Da segnalare l’intervento degli uomini della Polizia locale e i vigili del fuoco. Il gruppo di giovani proveniva da famiglie di origine nordafricana. Stando a quanto ha riportato il Giornale di Brescia sarebbe in corso di valutazione un’eventuale richiesta di risarcimento per i danni causati all’edificio.