Separazione carriere, Conte è contrario: "Modello italiano non è da rivedere"

La separazione delle carriere nella magistratura è diventato uno dei maggiori temi caldi nel dibattito politico di questi ultimi giorni. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, nel corso dell’intervento che si è svolto al convention center di Palermo ha attaccato duramente il progetto portato avanti dal Governo Meloni affermando che gli attacchi devono essere respinti: “Sulla separazione delle carriere la nostra posizione è molto chiara”, è quanto ha dichiarato Conte a tale proposito.

Giuseppe Conte nel rivendicare la propria posizione, ha difeso il modello italiano definendolo virtuoso. Ha poi aggiunto, rifacendosi alle dichiarazioni fatte dal ministro della Giustizia: “Nordio riesce a censurare un’inchiesta in corso. Questa maggioranza sta offrendo uno spettacolo pessimo, e la politica tutta. Non c’è nessuna volontà di interrogarsi su quelle che possono essere le misure per contrastare questa permeabilità alle filiere delle corruttele. Il messaggio del potere politico è ‘Lasciateci continuare nella nostra azione, lasciateci lavorare'”.

“C’è assonanza con il progetto della P2”

Non ultimo Conte ha evidenziato come il progetto di separazione delle carriere possa essere sintomo di quello che il leader pentastellato ha definito “svolta autoritaria”, una svolta questa che presenterebbe un’assonanza “con il progetto di rinascita democratica della P2″: “La riforma della giustizia è un pilastro fondamentale del disegno riformatore” del governo. È un processo di accentramento e di ridistribuzione dei poteri in senso verticistico. Difficilmente questo disegno potrà completarsi con una magistratura indipendente”.