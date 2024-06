Giorgia Meloni in visita in Albania oggi: controllerà i lavori sui due centr...

Oggi Giorgia Meloni tornerà in Albania per controllare i lavori che riguardano la costruzione dei due centri per i migranti insieme al premier Edi Rama.

Oggi, mercoledì 5 giugno, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ritornerà nuovamente in Albania per una breve visita. Il motivo? Controllare, insieme al premier albanese Edi Rama, come procedono i lavori sui due centri per i migranti soccorsi in mare nati da un protocollo di intesa firmato da entrambi lo scorso sei novembre.

Meloni in visita in Albania

Giorgia Meloni torna oggi in Albania e, insieme al premier del paese Edi Rama, controllerà come proseguono i lavori che porteranno alla creazione di due centri che ospiteranno i migranti salvati in mare. Nel dettaglio, i due si recheranno a Shengjin, una città portuale che si trova a circa 70 chilometri a nord della capitale Tirana, e poi a Gjader.

Questi sono i luoghi dove sorgeranno le strutture, ma è già noto che i lavori stiano proseguendo a rilento, infatti se inizialmente l’apertura era prevista per il mese di maggio, adesso si parla del prossimo autunno. Una situazione non proprio piacevole per il governo, soprattutto perché l’accordo stilato tra i due paesi prevede che sia proprio l’Italia ad occuparsi non solo della costruzione, ma anche della gestione di questi due nuovi centri.

Strutture che ospiteranno solo gli uomini adulti salvati in mare esclusivamente dai mezzi ufficiali dello Stato italiano, quindi non quelli prelevati dalle Ong.