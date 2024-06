La premier Giorgia Meloni è stata ospite di Agorà su Rai3. Meloni ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la sua vita personale, lontana dal mondo della politica: “Percepisco un po’ di morbosità sulla mia vita privata, ed è una cosa che non ti aiuta, perché chiunque ha bisogno di avere una dimensione privata. Io ogni sabato e domenica mi ritrovo sotto casa frotte di fotografi che mi seguono ovunque vada”.

Agorà, Meloni teme per la sua vita privata

Meloni ha precisato come lei stessa ha scelto di fare politica e non di partecipare come concorrente al Grande Fratello. La premier ha dichiarato che le stanno togliendo la normalità, quando lei ha scelto di volerla conservare. Ha inoltre aggiunto che sta lottando con tutte le sue forze per rimanere se stessa.

Meloni: “Sembra siano passati 17 anni”

“Sono passati sedici mesi, a me sembrano diciassette anni”. Con queste parole, Meloni ha descritto il senso di “morbosità” che percepisce attorno alla sua vita privata, facendo comprendere che questa situazione sia molto difficile per lei.

La diffidenza verso i politici

Meloni ha espresso la sua diffidenza nei confronti dei politici che, una volta acquisito il ruolo, cambiano rispetto a come erano prima. Ha affermato di lottare con tutta la sua volontà per rimanere esattamente la persona di un tempo e ha dichiarato che alla fine ci riuscirà, nonostante l’attenzione morbosa che avverte ogni giorno.