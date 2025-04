La chiusura della Basilica di San Pietro

Nel pomeriggio di oggi, l’accesso alla Basilica di San Pietro è stato chiuso poco prima delle 17.00, segnando la fine di un intenso afflusso di fedeli che si sono messi in fila per rendere l’ultimo saluto a papa Francesco. La Basilica, simbolo della cristianità, ha accolto migliaia di persone desiderose di omaggiare il pontefice scomparso, un momento di grande commozione e rispetto.

Un momento di raccoglimento

Con la chiusura della Basilica, si avvicina il momento delle operazioni di chiusura del feretro. Questo passaggio rappresenta non solo la fine di una vita dedicata al servizio della Chiesa, ma anche un momento di riflessione per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di seguire il pontificato di Francesco. La sua figura ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo, e oggi, in questo luogo sacro, si respira un’aria di profonda tristezza e gratitudine.

La partecipazione dei fedeli

La partecipazione dei fedeli è stata straordinaria, con persone di ogni età e provenienza unite nel dolore e nella celebrazione della vita di un uomo che ha dedicato la sua esistenza alla pace e alla giustizia. Molti hanno portato fiori e candele, creando un’atmosfera di preghiera e rispetto. Le immagini di questo momento resteranno impresse nella memoria collettiva, testimoniando l’affetto e la devozione che papa Francesco ha suscitato durante il suo pontificato.