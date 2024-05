Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha espresso forti critiche nei confronti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un’intervista a Dimartedì su La7.

Giorgia Meloni contro De Luca, Conte: “Ha dimostrato di essere vendicativa”

Conte ha commentato l’assenza di conferenze stampa di Meloni, sottolineando che l’ultima risale a diversi mesi fa. Ha ironizzato sul fatto che la presidente del Consiglio preferisca comunicare attraverso la sua video-rubrica social “Gli appunti di Giorgia”, piuttosto che confrontarsi con i giornalisti.

Conte ha poi affrontato la recente controversia legata al saluto poco formale di Meloni al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ha criticato Meloni per il suo atteggiamento, definendola vendicativa e “rosicona”, soprattutto in considerazione del conflitto in corso tra il governo e la regione Campania riguardo ai Fondi per lo Sviluppo e la Coesione, ha poi ha sottolineato l’importanza di mantenere un comportamento istituzionale, evitando risposte vendicative.

Giorgia Meloni contro De Luca, Conte: “Vendicativa e rosicona”

Un altro punto critico sollevato da Conte è stata la gestione delle accuse contro la ministra Daniela Santanchè, accusata di truffa aggravata ai danni dello Stato sui fondi Covid. Ha evidenziato il grande sforzo necessario per ottenere le dimissioni del sottosegretario Vittorio Sgarbi, solo per vederlo poi candidato alle elezioni europee. Questo, secondo Conte, rappresenta un affronto alle istituzioni, di cui hanno parlato anche testate internazionali, Conte ha commentato le dichiarazioni di Meloni riguardo al suo governo, accusandola di essere distante dalla realtà quotidiana delle persone comuni. Ha menzionato i problemi economici come il caro benzina, i mutui e le bollette elevate.