La vicenda barese con le primarie fatte saltare da Giuseppe Conte per l’allusione che dalle parti dei dem ci fosse qualcosa di oscuro, ha provocato non solo una frattura nel campo del centrosinistra ma anche una reazione da parte della segretaria Pd.

La decisione di Giuseppe Conte a Bari

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha deciso di ritirare Michele Laforgia dalle primarie, in programma per il 7 aprile, che lo vedevano in competizione con il dem Vito Leccese per scegliere il nome del candidato sindaco per le amministrative di Bari.

La dichiarazione di Conte contro il Pd

«Mi dispiace di questa reazione del Pd ma noi non accettiamo mancanza di rispetto e nessuno può permettersi di dire che il M5s è sleale o alludere a questo. Invito il Pd a non reagire in modo scomposto. Se non ritirano le accuse di slealtà diventerà sempre più difficile lavorare con il Pd».

Le parole di Elly Schlein a Bari