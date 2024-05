“Il presidente Toti al momento è sereno e convinto di poter spiegare tutto” afferma Stefano Savi, legale del presidente della Liguria Giovanni Toti.

Le parole del legale di Giovanni Toti

Rispondendo ai giornalisti, in merito alla max inchiesta per corruzione che ha portato Toti agli arresti domiciliari, continua Savi: “La Regione continuerà a lavorare anche in sua assenza.”

Afferma infine: “Sono fatti di cui possiamo dare una spiegazione perché rientrano nell’ambito di legittima attività di amministrazione.”

L’arresto di Toti

Giovanni Toti si trova agli arresti domiciliari nell’ambito di una inchiesta della Dda genovese e della Guardia di Finanza. L’accusa è di corruzione.

Sono state emesse misure cautelari anche per alcuni manager e imprenditori. Tra gli arrestati l’ad di Iren Paolo Emilio Signorini e l’imprenditore del porto Aldo Spinelli. Secondo quanto sta emergendo, l’inchiesta della Procura ligure è legata alle elezioni regionali del 2020.

Al momento sono in corso decine di perquisizioni.

Il sostituto pro tempore alla guida della Regione Liguria è il vice di Toti Alessandro Piana.