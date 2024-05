Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stato colpito da un grave lutto familiare.

Morto il padre del ministro Valditara

Il padre, Luigi Valditara, è morto. L’uomo, originario di Nibiola in provincia di Novara, avrebbe raggiunto il traguardo dei cent’anni nel mese di luglio. La triste notizia ha dato il via ad una serie di messaggi di condoglianze da parte di esponenti di diversi partiti politici, dimostrando un gesto di solidarietà che va oltre le divergenze ideologiche. La sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti, ha dichiarato la propria vicinanza in questo momento “difficile e doloroso“.

L’ultimo saluto di Graglia

In estate Luigi Valditara era solito frequentare la città di Graglia, in provincia di Biella, dove la famiglia ha una casa vicino al santuario. Il piccolo comune piemontese, che conta circa 1 456 abitanti, ha quindi voluto rendergli l’ultimo saluto. “Furono i suoi genitori, quindi i nonni del ministro, a decidere di costruire casa a Graglia. La famiglia ci trascorreva la villeggiatura, e Luigi Valditara l’abbiamo visto in paese anche la scorsa estate” ha dichiarato il sindaco Elena Rocchi, come riportato dalla Stampa. Il primo cittadino ha inoltre ricordato di quando Luigi l’aveva chiamata, in occasione della visita del ministro alla Scuola di Valle. “Mi disse che mi aveva visto nelle foto e sui media, era un uomo in gamba e attivo, compatibilmente con gli acciacchi dovuti all’età” ha raccontato.