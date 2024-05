Nel cuore di Berlino, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha lanciato un monito contro le potenziali alleanze con la destra nazionalista, temendo per i valori democratici dell’Europa.

Europee: la missione di Elly Schlein a Berlino

Durante un’iniziativa per la firma di una dichiarazione contro queste alleanze, Schlein ha puntato i riflettori sui pericoli che minacciano la democrazia.

“Non possiamo permettere alleanze con la destra nazionalista perché rischiano di minare le fondamenta della nostra democrazia”, ha dichiarato Schlein. Uno dei principali punti del suo intervento è stato il tema della libertà di informazione, evidenziando il declino dell’Italia nel ranking di Reporters Senza Frontiere.

Elly Schlein a Berlino, l’obiettivo del viaggio

Schlein ha espresso preoccupazione per la trasformazione del servizio pubblico italiano in un veicolo di propaganda governativa, sottolineando il ruolo cruciale dei giornalisti nel preservare l’informazione imparziale. Ha condannato fermamente la censura e le interferenze politiche nei media, facendo un parallelo con situazioni simili in altri paesi europei, come l’Ungheria.

“Continueremo a difendere una stampa libera e pluralista, poiché è un diritto fondamentale dei cittadini essere informati in modo imparziale”, ha affermato Schlein, sottolineando l’impegno del Partito Democratico a proteggere la democrazia e la libertà di espressione.

L’appello di Schlein a Berlino rappresenta un momento cruciale nella lotta per preservare i valori democratici e la libertà di stampa in Europa, richiamando l’attenzione su sfide urgenti che richiedono un’immediata azione e solidarietà.