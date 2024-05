In occasione delle Elezioni Europee 2024 gli studenti fuori sede italiani potranno esercitare il proprio diritto di voto dalla regione dove detengono temporaneamente il domicilio. Si tratta della novità introdotta dalla legge 38 del 2024, grazie a cui gli oltre 830mila studenti fuori sede d’Italia potranno votare senza necessariamente ritornare al proprio comune di residenza. Attenzione, però: il tempo ultimo di presentazione della domanda scade domenica 5 maggio.

Voto degli studenti fuori sede: ultime ore per presentare la domanda

Gli studenti fuori sede che intendono votare alle Elezioni Europee 2024 senza tornare al proprio comune di residenza hanno tempo fino a domenica 5 maggio per presentare la propria domanda di voto. Si tratta di un grandissimo passo avanti per tutti quegli studenti, oltre 830mila in tutta Italia, che si spostano da casa per motivi di studio e che, fino a quest’anno, non hanno avuto la possibilità di votare dal comune dove detengono temporaneamente domicilio.

Con la presentazione della domanda, da consegnare al comune di residenza entro il 5 maggio, gli studenti potranno esercitare il proprio diritto di voto presso sezioni speciali nel comune capoluogo della regione di temporaneo domicilio. Gli studenti ammessi al voto da fuori sede, inoltre, potranno anche valutare di svolgere la funzione di componenti dei seggi speciali.

Leggi anche: Elezioni Europee 2024: date, orari, candidati e come si vota

Elezioni Europee 2024: come funziona il voto per i fuori sede

Grazie alla legge 38 del 2024 gli studenti fuori sede potranno votare senza dover necessariamente ritornare al proprio comune di residenza. Il tempo per presentare la domanda scadrà domenica 5 maggio, termine ultimo per chi desidera restare nella propria regione di domicilio per esprimere le proprie preferenze per le Elezioni Europee 2024.

Dopo aver presentato la domanda al proprio comune di residenza, entro il 4 giugno verrà rilasciato allo studente dal comune di temporaneo domicilio, ovvero dal comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, un attestato di ammissione al voto che specificherà numero e indirizzo della sezione presso cui votare. Tale attestazione, che può essere rilasciata anche in via telematica, dovrà essere presentata nel momento del voto insieme al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale.

Leggi anche: La lista di Santoro è stata rigettata nella circoscrizione Nord Ovest