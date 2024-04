Giuseppe Conte si è espresso su Elly Schlein, sul Pd e non solo. Scopriamo che cosa ha affermato qui di seguito.

Giuseppe Conte su Elly Schlein

A Il Fatto Quotidiano, Giuseppe Conte ha detto che Elly Schlein dovrà cambiare il Pd, come aveva già promesso. Questo, prima che il partito possa cambiare la presidente, ha spiegato. E delle affermazioni le ha fatte anche al Corriere della Sera, dicendo che non ci sono stati degli scambi chiarificatori. Sappiamo che Conte aveva avvisato Schlein all’annullamento delle primarie in Puglia.

Conte su Schlein e Pd

Il punto è ciò che vuole fare rispetto ai gravi episodi che hanno toccato il Pd: bisogna stabilire se vogliamo che sia la magistratura a decidere le sorti della politica o se invece la politica possa e debba avere un sussulto di dignità.

Ha affermato Giuseppe Conte.

Le parole di Giuseppe Conte

Il pericolo, secondo Conte, è che Elly Schlein possa venire trasformata dal Pd. Anche se era stata lei a dire di voler trasformare il partito.

Le sorti dell’area del campo progressista non dipendono solo da noi, ma anche da quel che vorrà fare Schlein.

Ha dunque spiegato Giuseppe Conte per il Corriere.