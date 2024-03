L’intervento del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, alla Camera, è stato duro e diretto nei confronti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Lo scontro tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni in aula

Nel corso del dibattito parlamentare dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in merito al prossimo Consiglio europeo previsto per domani a Bruxelles, Giuseppe Conte ha affermato:

« Presidente , mi rivolgo a lei direttamente: in vista del prossimo Consiglio europeo la invito, per il bene dell’Italia, a fare un bagno di umiltà e di realtà».

«Ragazzi vi vedo sempre un po’ nervosi, non vi sono particolarmente simpatica , questo mi è evidente» . Questa, la risposta della presidente del Consiglio .

«Vede il disastro economico che hanno prodotto le sue misure? Vede i rincari che sono costretti a subire i cittadini? In tutto questo lei poi cosa fa? Viene in Parlamento a fare battute sulla mia pochette? Si rende conto che ieri un senatore del suo partito si è permesso di fare una battuta omofoba e degradante sul presidente Macron? È questa la vostra politica estera? Cos’è? Un copione comico? Lei è il presidente del Consiglio o la capa di una commedia? Secondo lei il problema degli italiani è la mia pochette o l’elmetto che si è messa in testa e che ha messo all’Italia?»