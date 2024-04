Simona Ventura sposa Giovanni Terzi a Rimini il 6 luglio, dopo tre rinvii: Covid, seconda ondata e infine alla guerra, la coppia finalmente è pronta con una nuova data.

Un matrimonio curato dal wedding designer e event planner, Enzo Miccio, che vestirà la sposa con diversi abiti:

«Siccome siamo donne di spettacolo voglio essere spettacolare. Avremo diversi look, Enzo Miccio sta curando il tutto. Non voglio essere sobria. Non è da me».