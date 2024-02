Oltre a Giovanni Terzi, che presto diventerà suo marito, Simona Ventura ha un altro grande amore. Stando a quanto sostengono i beninformati, la conduttrice ha perso la testa per ‘lui’ fin dal primo momento. Chi è che cattura tutte le sue attenzioni?

Simona Ventura, non solo Terzi: chi è l’altro suo grande amore?

Durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, Simona Ventura ha ricevuto una bellissima proposta di matrimonio da parte del compagno Giovanni Terzi. I due convoleranno a nozze nei prossimi mesi e siamo pronti a scommettere che la conduttrice si presenterà al cospetto del futuro marito con il suo secondo grande amore.

Simona Ventura pazza di “lui”

Ovviamente, l’altro grande amore della Ventura non è un altro uomo. La conduttrice è follemente innamorata di Giovanni Terzi e non lo tradirebbe mai, ma questo non significa che non possa avere un’altra passione. Super Simo ha perso la testa per una macchina, una Mercedes Classe A 8, e in molti l’hanno avvistata alla sua guida.

Quanto costa la macchina di Simona Ventura?

Una macchina importante quella di Simona Ventura. che ha un costo elevato ma non folle. La Mercedes Classe A 8 si aggira intorno ai 35 mila euro, ma acquistando un modello elevato si può risparmiare parecchio.