Simona Ventura: il retroscena inedito sull'abito da sposa

Simona Ventura è al settimo cielo per le sue imminenti nozze con Giovanni Terzi, che si terranno il 6 luglio 2024. La conduttrice ha svelato per la prima volta un inaspettato retroscena sul suo abito.

Simona Ventura: le nozze con Giovanni Terzi

Simona Ventura ha ricevuto in diretta tv, a Ballando con le Stelle, la proposta di nozze da parte di Giovanni Terzi e a seguire lei stessa ha svelato alcuni retroscena sulle sue attese nozze, che si dovrebbero svolgere il prossimo 6 luglio. “Lui è un uomo che si fa amare, una persona che ti protegge con il suo carattere, ha sempre una soluzione per tutto. Non mi agita, mi tranquillizza. Io di mio sarei sempre in preda all’ansia”, ha confidato la conduttrice, che ha anche svelato che per il giorno del suo matrimonio indosserà un abito davvero particolare: ossia su toni “mélange” (di più colori).

In tantissimi sui social non vedono l’ora di saperne di più sul giorno delle sue nozze e sono curiosi di conoscere ulteriori particolari in merito alle sue nozze con il giornalista. Al momento la conduttrice non ha svelato ulteriori dettagli in merito alla questione, e ai fan non resta che attendere ulteriori sviluppi.