Autonomia: Zaratti, 'Meloni scherza ma non ha coraggio di opporsi a Salvini'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “Domani inizierà la discussione generale sul testo che prevede di spaccare l’Italia in 20 piccoli Stati. Noi torneremo a ribadire, dopo averlo fatto in commissione, punto per punto quali sono i pericoli che questo testo contiene, in definitiva è ...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Domani inizierà la discussione generale sul testo che prevede di spaccare l’Italia in 20 piccoli Stati. Noi torneremo a ribadire, dopo averlo fatto in commissione, punto per punto quali sono i pericoli che questo testo contiene, in definitiva è un attentato all’integrità dello Stato. Oggi Giorgia Meloni ha scherzato dal palco con Matteo Salvini che non ha accettato l’invito a partecipare all’evento di Fdi: ed è l’unica cosa che può fare visto che non ha avuto il coraggio di opporsi all’autonomismo devastatore dei leghisti”. Così Filiberto Zaratti, capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera.