L’influencer Chiara Ferragni, nella giornata della festa della mamma, ha condiviso alcuni momenti trascorsi in famiglia, un ringraziamento speciale è andato a sua madre Marina Di Guardo

Chiara Ferragni ha trascorso una giornata speciale in famiglia per celebrare la Festa della Mamma insieme ai suoi amati figli, Leone e Vittoria.

Chiara Ferragni, ringrazia la madre Marina di Guardo: “E’ sempre stata al mio fianco”

L’influencer ha condiviso un dolce momento sui social, pubblicando una tenera foto con i bambini e la dedica commovente: “Grazie per avermi resa la mamma più fortunata al mondo”.

Nel corso della giornata, Chiara ha dedicato del tempo alla cucina e al relax, coinvolgendo i piccoli nella preparazione della pasta fatta in casa. E’ così che insieme trascorrono ore liete in compagnia della madre, insieme hanno impastato e utilizzato la “nonna papera” per creare deliziose tagliatelle.

Attraverso i suoi profili social, Chiara ha inviato un affettuoso augurio a tutte le “colleghe mamme”, celebrando la bellezza e l’importanza della maternità.

Chiara Ferragni, i ringraziamenti alla madre Marina Di Guardo per non averla abbandonata

Un pensiero speciale è stato rivolto anche alla sua madre, Marina Di Guardo, un vero punto di riferimento nella sua vita insieme alle sorelle Valentina e Francesca.

Nonostante le sfide degli ultimi mesi, incluse le difficoltà legate alla rottura con il marito Fedez, Chiara ha trovato nella famiglia un porto sicuro, in un periodo complesso, la presenza e il sostegno dei suoi cari si sono rivelati fondamentali per affrontare le difficoltà e ripartire con forza.