La candidatura del generale Roberto Vannacci alle prossime elezioni europee nelle fila della Lega sta facendo discutere ed è entrata a pieno nel dibattito politico. Sulla questione è intervenuto anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto che su Affaritaliani.it ha avuto una reazione alquanto sarcastica che non è affatto passata inosservata. Non si è fatta attendere la replica dello stesso Vannacci: “È una sua opinione…”, sono state le parole d’esordio del generale.

Crosetto, la reazione sarcastica alla candidatura di Vannacci alle europee

Il ministro della Difesa – in modo sarcastico – ha dichiarato quanto potesse essere “vincente” la decisione del generale di candidarsi con la Lega, evidenziando inoltre che tale scelta non era affatto inattesa: “Era chiaro da mesi che lo avrebbe fatto. Sarà certamente eletto e le istituzioni europee potranno godere del suo contributo di idee e valori. Sono certo che la sua presenza aiuterà elettoralmente la Lega. Una scelta win-win, come si dice. Per lui, per la Lega e per l’esercito”.

La replica di Vannacci

Il generale Vannacci ha risposto al ministro della Difesa, Guido Crosetto. L’occasione è stata un’ospitata nello studio di Rai Radio 1 nel corso del programma radiofonico, “Un Giorno da Pecora”. Durante questo intervento il militare ha evidenziato che, pur essendosi candidato con la Lega, rimarrà indipendente e di non essere tesserato all’interno del partito: “È una sua opinione, se ritiene che sia così buon per lui. Non vorrei deluderlo però. Sembrava sarcastico? Il sarcasmo lo lascio al ministro. Lui è molto criptico quindi non saprei”.