Il ministro Crosetto ne è sicuro: la reazione di Israele contro l'Iran sarà contenuta

Il ministro della Difesa Guido Crosetto durante una recente intervista con Sky TG24 ha sottolineato che Israele reagirà all'attacco dell'Iran, ma lo farà in modo contenuto.

Il promesso attacco dell’Iran contro Israele sta preoccupando non poco il mondo intero sulle possibilità di vedere la nascita di un nuovo conflitto. Intervistato sulla questione da Sky TG24, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha avuto modo di parlare della situazione, sottolineando come secondo il suo punto di vista Israele reagirà, ma lo farà senza esagerare.

Una reazione contenuta

Israele, tramite le parole del primo ministro Netanyahu, ha già confermato che l’attacco subito dall’Iran non resterà impunito. Una minaccia che potrebbe aprire nuovi scenari in Medio Oriente che porteranno ad un altro conflitto. Stando alle parole del ministro della Difesa Crosetto però, la situazione potrebbe essere più contenuta del previsto.

Parlando ai microfoni di Sky TG24, il ministro ha infatti sottolineato che sicuramente Israele reagirà in qualche modo, ma lo farà senza esagerare. Parole che sembrano essere confermate da una recente dichiarazione di Netanyahu, il premier israeliano ha infatti ribadito che risponderà in maniera “saggia e non di pancia” all’attacco.

Crosetto ha poi aggiunto che gli appelli della comunità internazionale per evitare un allargamento del conflitto in Medio Oriente sono basati sul buon senso e fatti anche negli interessi di Israele.

La reazione dell’Iran

Quelle che per il momento restano parole da parte di Israele però non sembrano spaventare troppo la controparte. L’Iran ha già precisato che qualsiasi tipo di aggressione causerà una risposta ancora più forte da parte loro.